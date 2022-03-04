Лукашенко собрал более тысячи человек и подписал решение. С 15 марта вопрос суверенитета закрыт
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал более тысячи человек во Дворце Независимости. Перед присутствующими он подписал решение, которое закрепляет новую систему прав и обязанностей, гарантий их реализации.
Речь идет о решении республиканского референдума по изменениям в Конституцию. После подписи оно вступит в силу 15 марта.
Лукашенко перед высшими должностными лицами, представителями судов, делегациями от областей и Минска заявил: «... Событие войдет в учебники как очередная веха развития суверенной страны. И очень символично, что обновленный Основной закон вступит в силу 15 марта - в День Конституции Республики Беларусь». Его слова приводит пресс-служба.
По мнению белорусского лидера, новая Конституция укрепит суверенитет страны.
Лукашенко отметил, что работа по внесению изменений в Конституцию ознаменовала собой «построение впервые в истории белорусского народа суверенного и независимого государства». Президент подчеркнул: «Занимаем твердую позицию в вопросах суверенитета и безопасности».
Создание Всебелорусского народного собрания - не единственное изменение Конституции. Документ устанавливает, что один человек не сможет быть у власти более двух сроков.
За поправки в Конституцию проголосовали 82,86% принявших участие в референдуме.