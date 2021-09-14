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Политика
Лукашенко призвал белорусов не слушать «сопливые мессенджеры»
14 сентября, 2021 14:23
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Youtube / president.gov.by
Белорусские власти успешно справились с протестными волнениями, которые были инициированы из-за рубежа. При этом внешние атаки продолжаются, и белорусы не должны поддаваться на них. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения государственных наград.
«Мы не предали, мы не дрогнули», - заявил он, отметив, что это «дорогого стоит».
Президент подчеркнул, что гражданам республики не стоит обращать внимание на информацию из независимых telegram-каналов и мессенджеров.
«Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, telegram-каналах и прочее. Это как пена схлынет. Останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети«, - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
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