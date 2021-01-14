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Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на церемонию прощания с митрополитом, почетным Патриаршим экзархом Филаретом. Он принес белые розы и зажег свечу за упокой души священника.

Церемония прощания организована в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Лукашенко сопровождали митрополит Минский и Заславский Вениамин, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Напомним, Филарет умер от коронавируса. Его госпитализировали в декабре, состояние митрополита оценивалось как удовлетворительное.

Филарет возглавлял православную церковь Беларуси с 1989 года. В 2009-м он был соперником Кирилла в борьбе за патриарший престол, но снял кандидатуру.