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Лукашенко принес цветы и зажег свечу за упокой соперника патриарха Кирилла
14 января, 2021 12:56
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President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на церемонию прощания с митрополитом, почетным Патриаршим экзархом Филаретом. Он принес белые розы и зажег свечу за упокой души священника.
Церемония прощания организована в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Лукашенко сопровождали митрополит Минский и Заславский Вениамин, сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Напомним, Филарет умер от коронавируса. Его госпитализировали в декабре, состояние митрополита оценивалось как удовлетворительное.
Филарет возглавлял православную церковь Беларуси с 1989 года. В 2009-м он был соперником Кирилла в борьбе за патриарший престол, но снял кандидатуру.
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