Лукашенко подписал: в Беларуси разобрались с беспорядками и чрезвычайным положением
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о внесении поправок в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя республики.
Согласно подписанному документу, будут внесены поправки в закон «О чрезвычайном положении». Изменения призваны устранить неточности, которые существовали.
Согласно закону о чрезвычайном положении, такой режим в республике может вводиться при возникновении бедствий и катастроф. Также ЧП может объявляться в республике при возникновении беспорядков, которые сопровождаются насилием или его угрозой насилия и вызывают опасность для жизни и здоровья граждан, территориальной целостности и существования государства. При этом в законе не было определения того, что именно является беспорядками.
Согласно принятым поправкам, к беспорядкам будут относиться попытки захвата власти в стране и насильственного изменения конституционного строя. Также к беспорядкам будут относиться вооруженные мятежи, межнациональные и религиозные конфликты, которые сопровождаются насилием и создают угрозу безопасности людей и беспорядки массового характера, передаёт «Белта».