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Лукашенко переговорил с участниками конфликта в Нагорном Карабахе

Антон Мельников
1 октября, 2020 13:31
1 мин
у
Youtube / RT на русском

Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

В переговорах обсуждались двусторонние отношения государств, торгово-экономическое сотрудничество, и другие вопросы. Основной темой переговоров стал конфликт в Нагорном Карабахе, отмечает «БЕЛТА».

темы
Александр Лукашенко
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
1 мин