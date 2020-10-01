Лукашенко переговорил с участниками конфликта в Нагорном Карабахе

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Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

В переговорах обсуждались двусторонние отношения государств, торгово-экономическое сотрудничество, и другие вопросы. Основной темой переговоров стал конфликт в Нагорном Карабахе, отмечает «БЕЛТА».