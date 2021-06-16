Лукашенко окончательно уверился в принятом 20 лет назад «недешевом» решении. «Надо было делать»
Решение о принятии комплекса мероприятий по территориальной обороне* Беларуси, которое было принято 20 лет назад, было верным. Оно доказало свою целесообразность. Об этом в ходе визита в Шкловский райисполком заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Решение, принятое 20 лет назад, о создании территориальной обороны за эти годы подтвердило свою целесообразность», - сказал он.
Президент отметил, что решение было объёмным и «относительно недешевым».
«Я всегда переживал: надо делать, не надо», - заметил Лукашенко.
В итоге, сегодняшняя ситуация в республике убедила главу страны, что решение властей было правильным.
«Это надо было делать», - подчеркнул он.
Лукашенко пояснил, что, благодаря принятым мерам, в стране удалось усовершенствовать «способы выполнения (военных - прим.) задач». Также достигнута «согласованность» действий различных силовых структур Беларуси и повышена оперативность. Кроме того, в рамках комплекса, ведётся «целенаправленная подготовка должностных лиц» и планомерная работа по обеспечению вооружением и техникой, передаёт «БелТа».
*Под комплексом мероприятий по территориальной обороне Беларуси подразумевается некая система координационных мероприятий и действий для защиты государства. Она используется в военное время и направлена на защиту стратегических объектов, коммуникаций и защиту граждан. Также в её рамках может вестись борьба с противником внутри границ государства. При создании системы мероприятий был заимствован зарубежный опыт крупнейших стран – Германии, США, Франции, Швейцарии и других.