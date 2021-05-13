Лукашенко «аккредитовал» нового посла России. Назначенец Путина сразу расставил акценты

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости нового посла России Евгения Лукьянова и получил от него верительную грамоту. Назначенец главы России Владимира Путина рассказал об акцентах в своей работе.

Лукашенко принимал в своей резиденции послов шести стран - Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне и России. Документы для аккредитования в иностранном государстве были одобрены.

Российский посол оценил назначение в Минск как знак высокого доверия. Он заявил, что его дипломатическая миссия направлена на «плодотворную, взаимовыгодную и эффективную совместную работу».

Об этом написало издание БелТА.

Лукьянов был назначен на пост посла Беларуси 25 марта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Для работы в Беларуси Лукьянова уволили с аналогичной должности в Латвии.