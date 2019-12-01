Лучшие свидетели – мертвые. Ленинградский секретарь

1 декабря 1934 года первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) был застрелен возле своего кабинета в Смольном. Телохранителя Михаила Борисова рядом почему-то не оказалось. Стрелявший, 30-летний Леонид Николаев, исключенный из большевистской партии и вновь восстановленный в ней, был задержан.

Слухи о причастности к убийству Сталина начали распространяться сразу после выстрелов в Смольном. Хрущев в своих мемуарах также утверждал, что убийство Кирова было организовано Сталиным и НКВД. Он также писал: «Шеболдаев, старый большевик с дореволюционным стажем, во время работы XVII съезда партии пришел к товарищу Кирову и сказал ему: «Мироныч (так называли Кирова близкие люди), старики поговаривают о том, чтобы возвратиться к завещанию Ленина и реализовать его, то есть передвинуть Сталина, как рекомендовал Ленин, на какой-нибудь другой пост, а на его место выдвинуть человека, который более терпимо относился бы к окружающим. Народ поговаривает, что хорошо бы выдвинуть тебя на пост Генерального секретаря Центрального Комитета партии».

Киров действительно был любимцем партии. На XVII съезде его выступление делегаты встретили бурными аплодисментами. И вечно подозрительный Сталин мог почувствовать ревность к своему товарищу по партии...

Как утверждает в своих воспоминаниях, сестра жены Кирова Софья Маркус, руководитель ленинградских коммунистов якобы говорил родственникам, что теперь его голова на плахе. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. Зато другие говорили, что Сталин прекрасно относился к Кирову, чуть ли не как другу. И очень горевал, когда его убили.

Стоит заметить, что взгляды Кирова не расходились со сталинскими – ни когда он возглавлял компартию Азербайджана, ни позже, во время работы в Ленинграде. Но претендовал ли «Мальчик из Уржума» (была такая книга Антонины Голубевой - о детстве и юности Кирова) на высший партийный пост? Почему бы нет…

Подозрительно, что после убийства Кирова Сталин очень спешил и будто бы все знал. Известно, что вождь, не дожидаясь результатов расследования, обвинил в нем сторонников Григория Зиновьева, возглавлявшего до Кирова ленинградскую партийную организацию и левую оппозицию

В день убийства, 1 декабря 1934 года вышло постановление Президиума ЦИК Союза ССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик». В нем было указано, что отныне дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов будут вестись в ускоренном режиме, и следствие по этим делам необходимо заканчивать в течение пяти дней. Дела слушались без участия сторон, приговор приводился в исполнение сразу после вынесения решения суда. Кассационное обжалование приговора не предусматривалось.

Стало ясно, что свою невиновность никто уже доказать не мог. Арестован – значит, убийца, пособник, контрреволюционер. Понятно, что за пять дней невозможно раскрыть сложное дело. Но это и не требовалось, потому что виновные устанавливались или назначались заранее. Поэтому не было смысла везти их на суд и, тем более, давать шанс на пересмотр дела.

Таким образом, Сталин, укрепляя свои позиции, превращал закон в беззаконие. И даже неважно, участвовал ли он в убийстве Кирова или нет. Сталин, решив максимально усилить свою власть, дал сигнал к началу Большого террора, который продолжался, то усиливаясь, то ослабевая, до самой его смерти. То есть, без малого 20 лет...

Работники НКВД тут же приступили к чисткам. В Москве и Ленинграде было схвачено более 70-ти «белогвардейцев». Аресты так же прошли в Минске и Киеве. Вскоре было объявлено, что большинство из «белогвардейцев» расстреляно. Однако напрямую в убийстве Кирова ни один из них не обвинялся. Впрочем, за ними были другие «хвосты».

Для начала массовых арестов и последующих казней требовались веские причины. И они появились после убийства Кирова. Но было ли оно организовано или произошло случайно, уже никто не узнает…

Расследованием террористического акта руководил лично Сталин, прибывший в Ленинград 3 декабря. Он тут же разогнал Ленинградское управление НКВД, начав с того, что едва сойдя с поезда, влепил пощечину его руководителю Филиппу Медведю.

Сталин о чем-то долго беседовал с арестованным Николаевым. Хотел поговорить с охранником Кирова Борисовым, но тот странным образом погиб при перевозке его из тюрьмы в Смольный. Кто-то явно хотел, чтобы он замолчал навсегда…

Следствие, если его можно так назвать, проходило стремительно. Уже 25 декабря 1934 года членам «Ленинградского центра» было предъявлено обвинение в создании «контрреволюционной террористической подпольной группы в Ленинграде», состоящей из 14-ти человек. Они якобы занимались и убийством Кирова. По версии следствия, «контрреволюционеры» были связаны с иностранными государствами.

Судебный процесс проходил в течение двух дней - 28-29 декабря. Дело рассматривала Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством Василия Ульриха. Никто не сомневался, что все четырнадцать обвиняемых, в том числе Николаев, будут приговорены к смертной казни.

Так и произошло. Почти никто из подсудимых не признал себя виновным. Конвоир рассказывал, что услышав приговор, Николаев крикнул: «Обманули!»

Это – информацию к размышлению...

Расстреляли и жену Николаева Милду Драуле. О ней мы еще вспомним.

Теперь – несколько фактов.

После XX съезда КПСС была создана комиссия во главе с Николаем Шверником с участием сначала репрессированной, потом реабилитированной Ольгой Шатуновской. По утверждению Вячеслава Молотова, комиссия пришла к выводу, что Сталин к убийству Кирова не причастен

В 1990 году в ходе расследования, проводившегося прокурорско-следственной бригадой Прокуратуры СССР, Главной военной прокуратуры и КГБ СССР было дано заключение: «В указанных делах каких-либо данных о подготовке в 1928-1934 годах покушении на Кирова, а также о причастности к этому преступлению органов НКВД и Сталина не содержится…»

Как говорится, хотите верьте, хотите нет…

И все же, почему же Николаев поднял руку на любимца большевиков? Если верить подлинности рассекреченных дневников убийцы Кирова, он банально решил отомстить за свое увольнение из Института истории партии. Еще одна версия – бытовая: Киров закрутил роман с женой Николаева Милдой Драуле. И оскорбленный муж с ним расправился. Сам же Николаев сравнивал себя с убийцей Александра II Андреем Желябовым…

Убийство Кирова называют самым громким политическим убийством времен СССР. Думается, это не совсем верно. Ведь, если известный человек умирал и, согласно официальной версии, от болезни, это не значило, что все произошло именно так

К крови в окружении Сталина привыкли, с ее помощью устраняли разногласия, уничтожали врагов. И кому уйти, а кому прийти на пост, должность, тоже решали кровавыми методами. И все, кто был у власти в то время, вымаран кровью. Кто-то больше, кто-то меньше.

Но об этом не вспоминают. Говорят, что соратники Сталина были энергичными и деятельными руководителями. А сам он был, как нынче выражаются, эффективным менеджером…

Никто до сих пор не может понять (и не поймет), умер ли Председатель революционного военного совета СССР Михаил Фрунзе в результате неудачной операции или его зарезали. Что случилось с членом Политбюро ЦК ВКП(б) Серго Орджоникидзе – сердечный приступ или смертельное ранение? Что стало причиной ухода из жизни всемирно известного писателя Максима Горького - застарелая болезнь или яд?

Почти к каждому пышному некрологу времен СССР есть вопросы. Что произошло с председателем ВЦИК Яковом Свердловым, основателем ВЧК Феликсом Дзержинским, женой Сталина Надеждой Аллилуевой, вдовой Ленина Надеждой Крупской, председателем ОГПУ Вячеславом Менжинским, членами Политбюро ЦК ВКП(б) Валерианом Куйбышевым и Андреем Ждановым?

Если смерть некоей известной личности была кому-то выгодна, подконтрольные власти врачи по указке сверху могли написать в медицинском заключении все, что угодно: воспаление легких, удар (инсульт), рак, последствия алкоголизма (в газетах сообщали, что поэтому застрелился писатель Александр Фадеев). Болезней много, достаточно взять медицинский справочник и выбрать любой недуг.

Потом – Колонный зал Дома Союзов. Портрет, увитый черным крепом, море венков. Скорбящие товарищи, друзья, родственники почившего. Тело, засыпанное цветами. Щемящая мелодия реквиема, пронзительные слова песни: «Наш враг над тобой не глумился, / Кругом тебя были свои. / Мы сами, родимый, закрыли / Орлиные очи твои…»

Но как ни странно, народ почти сразу выносил свой вердикт – в виде слухов, сплетен, частушек. Например: «Эх, огурчики, да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике…» Кстати, за эти стишки могли запросто посадить

Причины смерти самого Иосифа Сталина тоже утонули в кровавом тумане. Согласно свидетельству о смерти, подписанному светилами медицины, у него «произошло кровоизлияние в мозг (в его левое полушарие) на почве гипертонической болезни и атеросклероза. В результате этого наступили паралич правой половины тела и стойкая потеря сознания. В первый же день болезни были обнаружены признаки расстройства дыхания вследствие нарушения функций нервных центров. Эти нарушения изо дня в день нарастали; они имели характер т. н. периодического дыхания с длительными паузами (дыхание Чейн-Стокса)…»

Наверное, так и было. Но - после того как Сталину почти сутки (!) не оказывали никакой помощи. Он лежал без сознания, но врачей к нему не допускали. Разве это не убийство?

И министра внутренних дел, члена Политбюро ЦК КПСС Лаврентия Берию, возможно, убили. А раз так, то никакого ареста и суда не было. Как и его допросов, признаний, писем, где он вымаливал пощаду. Значит, то не было и его расстрела, потому что расстреливать давно уже было некого

И потому правду искать бесполезно. Пусть болезни останутся болезнями, как в свидетельствах о смерти. Не было никаких убийств. Что было, то быльем поросло.