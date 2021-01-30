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Лучше подождать: ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации

Сергей Михневич
30 января, 2021 16:22
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 16:22
1 мин
ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации
Flickr

Всемирная организация здравоохранения призывает Британию не проводить массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Эксперты прививку рекомендуют сделать уязвимым категориям населения.

Мера необходима, чтобы поделиться разработанной вакциной с государствами, в которых она отсутствует, объяснила официальный представитель организации Маргарет Харрис. По её мнению, такой подход к борьбе с заболеванием будет правильным как с моральной, так и с экономической стороны, считают в организации.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус призвал все государства, где разрабатывается препарат от коронавируса, делиться им с другими странами, пишет ТАСС.

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