ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации

Политика

Всемирная организация здравоохранения призывает Британию не проводить массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Эксперты прививку рекомендуют сделать уязвимым категориям населения.

Мера необходима, чтобы поделиться разработанной вакциной с государствами, в которых она отсутствует, объяснила официальный представитель организации Маргарет Харрис. По её мнению, такой подход к борьбе с заболеванием будет правильным как с моральной, так и с экономической стороны, считают в организации.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус призвал все государства, где разрабатывается препарат от коронавируса, делиться им с другими странами, пишет ТАСС.