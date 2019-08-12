Лучше бы пил и курил

Читая статьи в российских СМИ по «курильской проблеме», вижу, насколько подчас малообразованны в знании даже элементарных фактов истории российско-японских отношений журналисты, с легкостью берущиеся писать «на весь мир» свои явно завиральные «комментарии». Ошибок масса, но всех «перещеголяла» интернет-газета «Газета.ru». С такой абракадаброй еще не доводилось встречаться.

Сообщая о скандальной провокации японских властей, задавшихся целью привнести свои реваншистские попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны в атрибутику предстоящих в следующем году летних Олимпийских игр в Токио, это российское издание «разъясняет» читателю историю возникновения японских притязаний на Курильские острова. Черным по белому в «Газете» написано:

«Напомним, что территориальные претензии Японии на часть Курильских островов существуют с момента заключения Ялтинского мира по окончании Первой мировой войны. Тот договор Страна восходящего солнца не признает до сих пор, из-за чего Россия и Япония в данный момент официально не имеют мирного договора»

Это надо же умудриться выпустить в свет целый абзац, в котором нет ни слова правды. Правды, которую должен знать любой школьник старших классов, если он, конечно, не заядлый прогульщик и двоечник. Или это очередная жертва ЕГЭ, не изучающая историю, а тыкающая «пальцем в небо», пытаясь наобум отгадать верный ответ? И чем занимаются в этой «Газете» ответственные редакторы? Или они тоже учились «по учебникам Сороса»?

Ведь никакого «Ялтинского мира по окончании… (?!) Первой мировой войны» в природе не существует. Это, извините, «чушь собачья». Видимо, авторы этого издания пишут свои «комментарии» по принципу «слышал звон, да не знает, где он». «Звон» - это, скорее всего, о навязанном США сепаратном Сан-Францисском мирном договоре 1951 года. Ну, а «утверждение» о том, что он устанавливал мир «по окончании Первой мировой войны», вообще ни в какие рамки здравого смысла не укладываются

Если автор комментария и в самом деле «слышал звон» о неведомом ему Сан-Францисском договоре, то японцы его вовсе не «не признают», а пытаются ложно интерпретировать его статью об однозначном отказе Японии от всех «прав, правооснований и претензий» на Курильские острова и Южный Сахалин. А «не признавать» японское правительство пытается Ялтинское соглашение глав великих держав – СССР, США и Великобритании о переходе по итогам войны в состав СССР ранее принадлежавших Российской империи всех Курил.

При чем «обоснование» такого «непризнания» тоже за рамками здравого смысла. В Токио заявляют, что не желают признавать решения Ялтинской конференции союзников…, (?!) ибо Япония-де не принимала участия в ее работе

В заключение этой реплики хотелось бы отметить, что в нашей стране развелось немало «всезнаек», которые бегают с одного телеканала на другой и с апломбом и ошибками вещают в электронных и других СМИ о чем угодно, даже не удосужившись заглянуть в учебник, не говоря уже о трудах ученых и специалистов.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM