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Лося с мешком на голове «депортировали» в Беларусь. Но речь не о животном

Антон Мельников
25 января, 2021 23:31
2 мин
Антон Мельников
25 января, 2021 23:31
2 мин
Youtube / Штаб Навального / Владлен Лось
Youtube / Штаб Навального / Владлен Лось

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Владлен Лось рассказал, что его «выдворили» из России. По его словам, 24 января неизвестные люди в гражданской одежде надели ему на голову мешок и привезли к границе с Беларусью.

Сам Лось является гражданином Беларуси. Он был задержан два дня до протестных митингов 23 января. Причиной задержания значились вопросы миграционного законодательства. 22 числа Лося арестовали на трое суток по делу о неповиновении сотруднику полиции. Кроме того, было выдано уведомление о том, что до 25 января он должен уехать из России.

Далее, по словам Лося, после окончания ареста, его задержали неизвестные и отвезли к границе с Беларусью.

«Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону границы Республики Беларусь», — рассказал сотрудник ФБК.

Далее, когда заканчивался срок выезда из России, Лосю сообщили, что он якобы не покинул страну вовремя и теперь депортирован.

Он добавил, что перешёл границу и сейчас находится в безопасном месте, передаёт «РБК».

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Беларусь
ФБК
Депортация
2 мин
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