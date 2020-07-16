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Лондон обвинил Москву во вмешательстве в выборы 2019 года. Кремль все отрицает

Анастасия Красильникова
16 июля, 2020 17:33
1 мин
Фото
Фото: Freepic

Москва пыталась оказывать влияние на ход прошлогодних выборов в Великобритании, уверен министр иностранных дел страны Доминик Рааб. По его словам, Россия «пыталась вмешиваться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов».

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что, в частности, некие документы, касающиеся соглашения о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены перед выборами и распространены через Reddit.

«После того, как это не получило хода, были предприняты и другие попытки для продвижения в интернете материалов, незаконно полученных в преддверие всеобщих выборов», — цитирует Рааба «Интерфакс».

Он добавил, что британские власти ведут по факту случившегося уголовное расследование. Других подробностей дела он не раскрыл.

На обвинение уже отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал обвинения МИДа Великобритании голословными и заявил, что Москва не имеет никакого отноешния к попыткам вмешательства в выборы.

«Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года», — заявил в беседе с ТАСС представитель Кремля.

темы
выборы
Великобритания
Россия
политика
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