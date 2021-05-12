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Лондон использует «российскую угрозу», чтобы расхищать деньги граждан – Пригожин о заявлении британского МИД в адрес РФ

Кирилл Голубев
12 мая, 2021 20:15
3 мин
Кирилл Голубев
12 мая, 2021 20:15
3 мин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал высказывания главы МИД Великобритании Доминика Рааба, сделанное на фоне объявления в розыск нескольких россиян. Раааб заявил, что Россия укрывает на своей территории международных преступников и не предпринимает достаточных шагов к их поимке.

По словам Пригожина, на данный момент его самого американские спецслужбы объявили в розыск по обвинениям во «вмешательстве» в американские выборы, несмотря на то, американский суд полностью оправдал бизнесмена по этим обвинениям. Предприниматель предложил МИД Великобритании обратить внимание на реальных преступников, которые скрываются в союзных странах. «В Лондоне говорят, что Россия прячет граждан, которых разыскивают за рубежом. Вот меня, например, ищут американцы, хотя мой адрес всем известен. Ищут потому, что считают меня преступником. А я считаю себя патриотом. А преступниками – господина Байдена, Сороса, Цукерберга, Безоса, Дорси, Пелоси и Харрис. И поэтому обращаюсь к Министерству иностранных дел Великобритании и настаиваю на том, чтобы оно потребовало от США их немедленной выдачи для придания справедливому суду на территории РФ», – передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

По мнению Пригожина, подобные нападки в адрес России и её граждан звучат исключительно для того, чтобы оправдать увеличение военного бюджета, который недавно анонсировала королева Великобритании Елизавета II.

«Причины истерии в Великобритании вполне понятны. Эксперты уже предполагали, что Лондон в попытках увеличить военный бюджет пойдет по протоптанной Западом дорожке, используя термин «российская угроза» и пугает им своих граждан. Так и случилось, вчера Елизавета II обозначила, что собирается выделить на оборону 24 миллиарда фунтов стерлингов в ближайшие четыре года. Это самая большая сумма за последние тридцать лет. Так что господа демократические страны, все ваши обвинения связаны исключительно с одним, с попыткой расхищать деньги собственных народов», – считает Евгений Пригожин.

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Коррупция
Пригожин
Розыск
Англия
Преступники
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