Экс-советник Высшего государственного совета Ливии, а ныне иностранный лоббист интересов террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ашраф Шах в интервью «Аль-Джазире» назвал двух российских социологов, удерживаемых в плену с мая 2019 года, уликой, доказывающей присутствие ЧВК «Вагнера» в стране.

«Расследование их признало участниками боевых действиях на стороне Хафтара (фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией – прим. ред)», - сообщил он.

Никаких примеров «участия в боевых действиях» господин Шах не привел, ограничившись эпизодом с посещением социологами в Зинтане второго сына полковника Муамара Кадаффи Саифа аль-Ислама Каддафи. О том, что российские социологи в Ливии находились в том числе по приглашению его бывшего начальника – председателя Государственного совета Ливии Халеды аль-Мишри, Шах тоже не упомянул. Сам аль-Мишри, как известно, ранее задержание своих гостей комментировал в стиле «генпрокурора» от ПНС Ливии Ас-Садика аль-Сура, бросившего процессуальную нелепицу:

«Каре виднее, за что их задержали».

Абд аль Рауф Кара, которому виднее, это даже не «судья», и не «прокурор», а главарь бандформирования RADA, чьи боевики контролируют известную пытками тюрьму «Митига», узниками которой являются российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Сам Кара за полгода так и не выдвинул никаких обвинений россиянам.

Многословнее оказался его начальник - глава «МВД» ПНС Ливии Фахти Башаги. Последний сначала заявлял, что социологи вмешались в президентские выборы в Ливии, которые, впрочем, даже не планировались ни на момент задержания, ни спустя полгода заключения. Осенью 2019-го «министр» изменил показания в США, пленных россиян американскому истеблишменту Башага голословно представил бойцами ЧВК «Вагнера».

Версию «следствия» Башага мог изменить не только в угоду, но и с подачи хозяев площадки из США. Двое американцев, открыто представляющиеся в стране сотрудниками ЦРУ, сопровождали боевиков RADA во время задержания российских социологов. Один из них арест прокомментировал следующей фразой:

«В этой стране социологией имеем право заниматься только мы».

Социологи «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан до похищения по приглашению властей занимались полевыми исследованиями, изучая отношение населения к политическим фигурам современной Ливии. По мнению главы ФЗНЦ Александра Малькевича, социологов пленили из-за того, что властям в Триполи не понравились промежуточные результаты исследований, демонстрирующие их поддержку на уровне статистической погрешности.

Триполи и северо-запад после гибели последнего легитимного главы Ливии полковника Муамара Каддафи оккупированы террористами ПНС, которые считают себя «международно-признанными» из-за поддержки 12 членов ООН. Остальная часть страны находится под контролем избранного парламента, временно базирующегося в Тобруке. С 2015 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в стране антитеррористическую операцию. В апреле стартовала вторая часть операции по освобождению Триполи и северо-запада от гнета джихадистов ПНС Ливии.