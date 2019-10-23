ПНС Ливии избегает диалога с Хафтаром из-за страха вызвать недовольство террористов

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и международного сотрудничества Временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж.

Он отметил, что руководство ПНС Ливии боится вызвать недовольство террористов, которые не разрешают его представителям встречаться с Хафтаром.

«Для них интересна нефть, они не хотят делиться. Вооруженные формирования, которые контролируют ПНС Ливии, не позволяют делегатам встречаться», - подчеркнул на форуме Россия — Африка Абдель Хади аль-Хувейдж.

По его словам, «если (в Интернет) попадет хотя бы одна картинка, что происходит встреча (с Хафтаром), вполне возможно, что по возвращении в Триполи их (членов ПНС) посадят или убьют».

Ситуация в Ливии обострилась в 2011 году после того, как повстанцы, которых поддерживают США, свергли и убили лидера страны Муаммара Каддафи. На территории североафриканской республики установилось двоевластие. На востоке государственные функции выполняет парламент, избранный ливийцами, а на северо-западе у власти находится террористическое Правительство национального согласия Ливии.

Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в апреле направил войска в сторону Триполи с целью освободить столицу от террористов.