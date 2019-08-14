Как Литву врагом России делали

Август – подходящий месяц, чтобы вспомнить, как Запад в конце 80-х прошлого века окончательно выбрал в качестве плацдарма для наступления на Советский Союз и социализм советскую Прибалтику, и прежде всего Литву. Хотелось бы, чтобы мой рассказ прочитали прежде всего молодые люди, кто в те годы «под столом пешком ходил» или еще не появился на свет.

11 апреля 1988 года я возвратился в Москву после двух лет «командировки» на афганскую войну. В дневнике, а потом и в четвертой книге воспоминаний «Испытание Родиной» писал, что мой родной дом не в Москве, и что сердце рвалось туда, где родился, «где сделал первые шажки и где показал первый зубик» (слова из авторской песенки «Родной дворик»). И я попросился на работу в Литву.

Родственники и ближайшие друзья, к кому бы ни заехал, встречали «живого афганца» за богатым праздничным столом и непременно с нашими литовскими песнями. Шел 44-ый год после освобождения Литвы от фашистских захватчиков и окончания войны, Литва за эти годы очень похорошела, люди стали жить по-человечески.

Жизнь у всех моих ближайших родственников, уже получивших высшее образование и начавших самостоятельную жизнь, складывалась удачно, «по плану». При социализме жизнь, как и все остальное, планировалась на годы вперед, минимум на пятилетку. Одна сестра после окончания пединститута, распределилась в Шяуляй, вышла замуж, в семье росли сын и дочка, поэтому получили от государства бесплатную трехкомнатную квартиру, работали по специальности, ездили на собственном «жигуленке». В семье другой сестры росли две дочки и сыночек, жили они в собственном двухэтажном «замке», построенном с помощью колхоза «Альседжяй», в котором оба супруга-выпускника Литовской сельскохозяйственной академии работали агрономом и экономистом, ездили аж на двух машинах. В семье брата, окончившего Вильнюсский государственный университет, росла дочка, и они, пока я воевал, наконец-то, получили от государства квартиру в самой столице, оба супруга тоже работали по специальности, ездили на собственной машине с блатным номером 5555.

Примерно так же одинаково хорошо жили и более далекие родственники, друзья детства, большинство литовцев. Как всегда бывает в жизни, были у литовцев и проблемы, но не это является темой моего рассказа.

Если родственники и друзья встретили «афганца» с жизнерадостными лицами и песнями, то политически настроенный Вильнюс встретил меня нескончаемыми митингами, явно инсценированными голодовками и другими ныне хорошо известными атрибутами «цветных революций»

Тогда мне это показалось не только непривычным, но каким-то неестественным, навязанным, настораживающим. Простые люди наслаждались спокойной, зажиточной, неуклонно улучшающейся, а главное - мирной жизнью, а свалившийся откуда-то «саюдис» выводил людей на митинги и рассказывал, какая у литовцев «невыносимая жизнь».

И хотя явно чувствовалось какое-то несоответствие между объективной реальностью и митинговыми страстями, тем не менее, народ митинговал, причем с каждым митингом со все большим энтузиазмом.

Разведка митингом

23 августа 1988 года (49 годовщина подписания «Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом) я с братом, прихватив купленную на заработанные в Афганистане деньги видеокамеру, тоже пошел в парк Вингис на очередной разрекламированный митинг. И не пожалел. Мероприятие оказалось грандиозным. Для маленькой Литвы, население которой тогда перевалило за 3.5 миллиона, собрать четверть миллиона человек – событие действительно не рядовое.

Потом неоднократно просматривал эту запись. Просматриваю и сейчас, через 30 лет. Смотрю на лица главных ораторов, слушаю их речи, сравниваю с тем, какие речи они произносят сегодня и задумываюсь, что произошло с этими людьми? Может они забыли литовские реальности 80-х годов прошлого века? Но более вероятно, что уже тогда они лицемерили, обманывали нас, скрывали свои истинные цели.

Потребовалось время, чтобы мы осознали роль митингов в начавшихся тогда так называемых «цветных революциях». Массовые митинги населения, которые многие века были средством выражения народной поддержки правительства или протеста против чего-нибудь, в наше время стали важнейшим элементом деятельности по свержению неугодных режимов так называемыми ненасильственными методами

Другие многочисленные приемы психологических войн тоже могут быть использованы, но могут быть оставлены «про запас». А вот массовые выступления людей, прежде всего молодых, - это мероприятие обязательное во всех случаях, во всех странах.

Повторно просматривая видеозапись, вижу, что выступающие были тщательно подобраны, выступления готовились заранее, все говорили строго «по бумажке». Среди выступающих был представлен весь необходимый спектр профессий от известных ученых и любимых писателей до молодого ксендза. Была даже заготовлена магнитофонная запись голоса бывшего министра иностранных дел довоенной Литвы, который в нужном для организаторов митинга свете вспомнил дни вступления Литвы в состав Советского Союза.

Если проанализировать речи всех 17 ораторов, то нетрудно выделить очень логичные с точки зрения организаторов тезисы этого трехчасового спектакля под открытым небом, проведенного «движением в поддержку перестройки». Я, да и многие мои земляки, впервые услышали три главных тезиса:

Литва в результате преступного сговора фашизма и сталинизма лишились полученной в 1918 году из рук Ленина независимости?!

Оказавшись в составе СССР население подверглось бесчеловечным сталинским репрессиям, был истреблен цвет нации, истинные патриоты до сих пор мучаются в советских тюрьмах, сталинизм для Литвы - больший враг, чем гитлеризм?!

В составе СССР Литва прекратила свое развитие, социалистическая экономика нежизнеспособна, советская власть породила воровство, равнодушие, пьянство, другие пороки, от социализма страдает все население Литвы?!

Раньше точно такие же тезисы по долгу моей военной специальности был вынужден слушать по «Голосу Америки» или «Радио Свобода», вещавших и на литовском языке. Думаю, и другие мои земляки слушали эти передачи. Но мне казалось, что в самой Литве проповедовать такие тезисы бесполезно. Подавляющая масса литовцев с таким взглядом на историю и на современность ни за что не согласится, назовет это подтасовкой и ложью. Ведь люди старшего поколения помнят, как между двумя мировыми войнами жила «лапотная Литва», как после начала Второй мировой войны перед реальной угрозой оккупации со стороны гитлеровской Германии многие литовцы искали спасение в Советском Союзе. Строящийся там социализм в те годы тоже был очень «модным». Не только старшее поколение, но и молодежь видели, как в послевоенные годы на глазах восстанавливается республика, как растет экономика, улучшается благосостояние не какой-то привилегированной кучки капиталистов, как при Сметоне, а большинства людей.

Тем не менее, организаторы митинга сочли возможным для сотен тысяч собравшихся озвучить именно такие тезисы. Значит, по их подсчетам в 1988 году ситуация для пересмотра истории созрела. Во всем Союзе шла «перестройка», торжествовала «гласность», митинговали не только в Литве, но и в России. Смелости прибавляло и то, что Горбачев аж двум президентам США – Рейгану и Бушу - дал устное обещание «отпустить Прибалтику» из СССР, о чем организаторы митинга конечно же знали

Оставалось только «разведать», насколько реально в целом не настроенное на революции население Литвы готово воспринять новые лозунги, перевернутые с ног на голову подходы к оценке истории и пойти за руководителями саюдиса. Считаю, что 23 августа 1988 года имела место именно «разведка митингом».

Организаторы митинга действовали осторожно

На митинге пока никто не говорил ни о «советской оккупации», ни о планах выхода из состава СССР или восстановления независимости. Речь шла о большей самостоятельности, большем суверенитете в составе СССР,

Советский Союз назывался нормативными литовскими словами «Tarybų Sąjunga», только потом вслед за «Голосом Америки» литовское слово «tarybos» заменила калька «sovietai».

В обращении большинства выступавших использовалось слово «товарищ», «панов» еще не было. Даже некоторые написанные от руки транспаранты, и те предостерегали от национализма.

Возможно, такая умеренность, отсутствие сегодняшних бредовых утверждений, что Литва живет в условиях оккупации Советским Союзом, в котором сама состоит, объясняет, почему власть имущие практически не вспоминают об этом историческом митинге

Чтобы читатель мог убедиться в правильности моих слов об умеренной атмосфере того митинга, приведу ссылки, по которым в мировой паутине можно найти видеозаписи мероприятия:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/7272/sajudzio-mitingas-1988-08-23-vingio-parke-molotovo-ribentropo-paktui-39-eri

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/7220/sajudzio-mitingas-1988-08-23-vingio-parke-molotovo-ribentropo-pakto-minejimas

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/7221/sajudzio-mitingas-1988-08-23-vingio-parke-molotovo-ribentropo-pakto-minejimas

«Разведка митингом» увенчалась успехом

Разумная умеренность способствовала тому, что собравшиеся дружно поддержали отлично выступивших ораторов, в основном авторитетных и любимых знаменитостей Литвы, мастеров пера и слова, обладающих природным даром умело трогать душевные струны слушающих. В большинстве речей прозвучали самые сильные слова литовского языка о любви и ненависти, добре и зле, радости и горе, матерях и детях. Мои добрые и политически доверчивые земляки, которые так массово пришли на митинг, в тот день мне показались очень красивыми: единые в своей любви к с каждым днем хорошеющей Литве, в готовности без колебаний и рассуждений отдать все ради ее и своего будущего.

Собравшиеся были красивы даже в своей ненависти к «тем неназванным», кто, по словам ораторов, мешают трудолюбивым литовцам жить еще прекраснее, «как во всем цивилизованном мире».

Успех «разведки митингом» очень эмоционально подтвердил высокопоставленный американец, без огласки присутствовавший на митинге, наблюдавший за происходящим и снимавший на пленку:

- Такого мероприятия, такого душевного настроя мне даже во сне не могло присниться! - это слова Валдаса Адамкуса - гражданина США, через несколько лет командированного на должность президента Литвы. В августе 1988 года он «очень кстати» оказался в Вильнюсе и тихо, незаметно наблюдал за всем происходящим в парке Вингис. Но в фотообъектив все-таки попал

Можно утверждать, что именно с этого действительно прекрасно организованного мероприятия начался вселенский обман литовского народа, всех советских людей. Литва вместе с так называемым «цивилизованным миром» вступала в эпоху тотальной лжи. После полученного на митинге одобрения масс, литовцев сочли возможным обманывать масштабно, по Геббельсу, доводя ложь до абсурда.

Вскоре был утвержден радикальный план действий, известный как «черный сценарий». Советский Союз был объявлен «оккупантом», Литва – «оккупированным государством».

Под изначально лживым лозунгом борьбы за «независимость» Литву перетащили из одного союза в другой, из одних окопов глобального противоборства в другие. Независимость страны так и осталась лозунгом на знаменах саюдиса. Сегодня Литва в известном смысле оказалась в более зависимом положении, чем была в составе СССР. Она напрочь привязана к Западу многими обязательствами, прежде всего финансовыми.

Неподъемные долги перед Европой и США дамокловым мечом висят над республикой и лишают ее какой бы то ни было самостоятельности в проведении даже внутренней политики. Через 30 лет «независимости» кто бы в Литве ни оказался у власти, никто не сможет не учитывать данное тщательно замаливаемое обстоятельство

Под другим оказавшимся лживым лозунгом «обеспечения лучшей жизни как во всех цивилизованных странах», литовцев лишили главных завоеваний социализма – социальной справедливости и уверенности в завтрашнем дне, многих социальных благ, произошла реставрация частной собственности богачей и обнищание основной массы населения.

Со временем стала внедряться очередная геббельсовская ложь о том, что нацизм и коммунизм – это фактически одно и то же, только цвет одного коричневый, другого – красный. Только лишенные всякой логики люди или сознательные лжецы могут приравнивать объективные диалектические противоположности, но от словесной эквилибристики ад не становится раем, а Бог не превращается в дьявола. К великому сожалению, политики и СМИ Литвы иногда громче всех проповедуют эту чушь.

Торжество правды неизбежно

Позитивные перемены, происшедшие за 30 лет постсоветской жизни, такие как обилие ширпотреба, свобода перемещения, произошли не только в Литве, но и во всем постсоветском пространстве, включая Россию. Это объективный и неизбежный результат всемирной научно-технической революции и глобализации. Позитивные перемены не могут компенсировать очевидных потерь Литвы, главная из которых – испорченная безо всякой необходимости дружба с Россией и другими бывшими союзными республиками.

Кто-то в новой Литве действительно стал богачом. Но жизнь большого числа людей или застыло на уровне 80-х прошлого века, или существенно ухудшилась. Многие трудоспособные литовцы вынуждены покидать Родину в поисках лучшей жизни за рубежом. Сегодня в Литве проживает уже не 3,5 миллиона, а неполных три

На новом этапе глобального наступления коллективного Запада на богатую и непокорную Россию главные «бои» происходят на Украинском «фронте». Теперь всему миру врут, что Россия «оккупировала» часть Украины. Литве и в этой «операции» снова отведена очень важная роль. Киевский майдан проводился по лекалам, удачно использованным в Вильнюсе. Специалисты Литвы и при убежденном американце В. Адамкусе, и при извращенно воспринимающей реальности Д.Грибаускайте, к сожалению, были рады стараться выполнять «почетную роль» наставников майданных активистов, не замечая, что это роль пешки в глобальной игре главных фигур.

Ошибочная в историческом плане поддержка майдановских властей президентами Литвы еще дальше увела мой народ от так необходимого естественного добрососедства с русским, да и украинским народами

Лично мне очевидно, что главной скрытой от глаз сутью эпохи лжи была и остается попытка путем глобального манипулирования сознанием масс поставить у власти в непокорной России «своих», после чего взяться за крепнущий Китай, сознательно и открыто подхвативший эстафету построения социализма.

Зная настроения не только моих сверстников в Литве, но и современных политиков, твердо верю, что никакие хитрости эпохи лжи в конечном итоге не смогут обмануть не только зрелых граждан республики, но и недостаточно опытную молодежь. Коварные и пагубные для народов планы превращения естественных соседей в вечных врагов, стравливания соседних народов закономерно провалятся. Достаточно только своевременно распознать эти планы. Благо, мощные средства воздействия на массы сегодня доступны не только тем, кто разжигает ненависть. Добрососедство и дружба всегда перспективнее, за ними будущее.

Автор: Эдмундас Касперавичюс