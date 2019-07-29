Литва устала быть полицейским государством

Смена политической власти в Литве сопровождается новыми сенсациями, свидетельствующими о системном кризисе третьей власти в республике. Возбуждено дело о масштабной коррупции в судах всех уровней. Различные подозрения предъявлены 48 лицам. Рассматривается более 100 возможных преступных деяний. В прессу утекает информация, что за различные благоприятные судебные решения выплачивались взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 000 евро. По данным, собранным в ходе досудебного расследования, сумма оговоренных взяток может достигать 400 000 евро.

Дело вызвало широкий резонанс и 26 июля президент Науседа инициировал увольнение председателя апелляционного суда Константинаcа Гуринаса. Для увольнения судей республиканского уровня необходимо одобрение сейма. Очевидно, это только начало. Судьей более низкого уровня президент может уволить без согласования.



Константинас Гуринас

В ходе общественных дискуссий и в прессе идет компания критики закончившей свой 10-летний президентский срок Д. Грибаускайте. Одним из главных пунктов обвинений – создание полицейского государства и использование Генеральной прокуратуры и судов в политических целях.

Российские граждане несомненно помнят скандальный процесс по делу «13 января». 27 марта с.г. Вильнюсский окружной суд по сфабрикованным обвинениям, по специально для данного дела написанным статьям Уголовного кодекса, скопом, заочно приговорил 64-х граждан России за «военные преступления», которых они не совершали, физически не могли совершить. Всем думающим людям понятно, что и в данном случае литовский суд сознательно использовался в политических целях, выполнил задание первой власти

Остается только сожалеть, что литовские судьи не первый раз безропотно выполняют заказ политиков, вносят свой «вклад» в координируемую из США компанию глобального давления на Россию. Очевидно, такая практика в Литве уже стало системой, противостоять которой отдельным честным людям практически невозможно.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности граждан Российской Федерации. Уже предъявлены конкретные обвинения прокурору Слапшинскасу и некоторым судьям.

Реакция литовских политиков была ожидаемая. МИД Литвы назвал действия России «открытым давлением на Литву, ее суды и сотрудников правоохраны». Литва пошла искать защиту у Европы. На прошлой неделе министр юстиции представил председателю Комитета по гражданским свободам и правам, правосудию и внутренним делам Европарламента дело «о трагических событиях 13 января» и пожаловался на Россию за «преследование» следователей и судей, работавших с этим делом

В этом материале хочу воспользоваться очередной «годовщиной» и напомнить об еще одном деле, по политическим соображениям не раскрытом литовским правосудием.

Убийство в Мядининкай

В ночь на 31 июля 1991 года вблизи поселка Мядининкай на административной границе между Литовской ССР и Белорусской ССР произошло жестокое убийство. Неустановленными лицами были расстреляны двое сотрудников отряда быстрого реагирования «Арас», двое полицейских и двое таможенников – всего шестеро дежуривших в ту ночь на оборудованном в одностороннем порядке таможенном посту. Еще один таможенник скончался через несколько дней в больнице. Выжил один единственный сотрудник таможни.

31 июля к расследованию дела приступила Генеральная прокуратура Литовской Республики. Была создана правительственная комиссия для расследования трагедии. За содействие в расследовании было обещано солидное денежное вознаграждение.

Казалось, брошены такие силы, что дело будет раскрыто по горячим следам. И действительно, для этого были все предпосылки:

Разбитые часы одного из погибших показывали 4.45 утра.

Еще перед рассветом кто-то таинственный по домашнему телефону сообщил о конфликте на посту Мядининкай двойному депутату Верховных Советов СССР и Литовской ССР Николаю Медведеву, который тут же выехал на место и оказался там раньше всех следователей и других прибывших позже многочисленных должностных лиц. Депутат вспоминал, что солнце уже выходило из-за горизонта (31 июля в Литве солнце встает в 5.20). Хотя к его приезду конфликт уже закончился трагедией, однако, Медведев увидел не только убитых и раненных сотрудников полиции и таможни, но и находящихся там других людей, возможно, участников конфликта с другой стороны.

Ближе к 6 утра место боестолкновения, включая труппы, раненых, стрелянные гильзы, и другие вещественные доказательства в таможенном домике и вокруг него на видео заснял начальник соседнего таможенного поста Витаутас Пятрушкявичюс. По его мнению, видеоматериал доказывал, что дежурившие на посту сотрудники также вели стрельбу и с другой стороны тоже был по крайней мере один раненый. Около 8 утра этот видеоматериал продолжительностью около 40 минут уже был передан тогдашнему главе таможенной службы Литвы, после чего просматривался высшими руководителями республики, включая главу охраны края и генерального прокурора.

1 и 2 августа выживший таможенник Томас Шярнас, приходя в сознание, дважды давал конкретные показания, которые тоже были засняты на видео пленку.

В первый же день были собраны другие прямые улики и свидетельства, способные обеспечить быстрое раскрытие дела.

Но оно не раскрыто до сих, хотя литовский суд признал виновным и приговорил на пожизненный срок выданного Латвией бывшего бойца Рижского ОМОН Константина Никулина и еще троих омоновцев заочно!

Рукотворные «чудеса»

С самого начала в процессе расследования начали твориться «чудеса», явно рукотворные.

Николай Медведев замолк и только через 20 лет дал показания, что он был в Мядининкай сразу же после трагедии. Первый опрос такого ценнейшего свидетеля состоялся на заседании апелляционного суда, когда ничем не обоснованный приговор по делу уже был вынесен. До вынесения приговора Н. Медведев никому никаких показаний не давал. Да и на апелляционном суде он отказался сообщить известные ему подробности. Он не вызвал полицию и скорую помощь, хотя в автомобиле, на котором приехал с водителем, был спутниковый телефон. Это и многие другие необъяснимые действия депутат пытался оправдать несколько раз повторенной фразой: «я плохо выполнил свои обязанности».



Николай Медведев

Далее еще интереснее. Оригинал видеопленки с деталями места трагедии таинственно исчез. Вместо нее к делу была приобщена другая пленка, значительно короче, и сделанные позже жуткие фотографии

Видеокассета с показаниями выжившего таможенника тоже «пропала»! Протокол видео опроса к материалам дела не был приобщен. А ведь выживший главный свидетель дал исключительно ценные показания, как все происходило, в том числе, об опознанных им личностях, стрелявших в него и в дежуривших с ним на посту товарищей.

По всеобщему мнению, широко распространенному и в самой Литве, дело до сих пор не раскрыто, вина осужденного на пожизненный срок бывшего бойца Рижского ОМОН Константина Никулина не доказана.



Стоп-кадр из пропавшей видеокассеты по опросу Т. Шярнаса

Виновные были назначены немедленно

До сих пор хорошо помню тот день. О трагедии узнал, находясь в комитете по телевидению и радиовещанию, где продолжал готовить и вести некоторые телепередачи, излагающие позицию интернационалистов в противовес огульной националистической пропаганде. Известие, как и всех, ошеломило меня. Решил немедленно поехать в ЦК, чтобы узнать, что известно о случившемся.

Подъехав на своих «Жигулях» к зданию ЦК увидел, что вся площадь Черняховского перед зданием и даже проспект Гедиминаса забит взволнованными, настроенными агрессивно людьми. Чуть поколебавшись, решил пробраться через толпу в здание. Когда первые люди увидели мою хорошо знакомую всей республике физиономию, уже полгода не сходящую с экрана телевидения Литовской ССР, прозвучал клич: «Смотрите, «каспервидение» здесь!» По толпе волной прокатился настоящий рев. Кричали: «Сколько будете нас убивать?!», «Терпение кончилось!» Размахивали кулаками, гневно скандировали: «Убийцы! Убийцы». Я несколько минут пробирался через бушующую толпу, пока не вошел в охраняемое здание ЦК.

Никто, включая руководство ЦК, ничего не знал о трагедии. Точнее знали все, что в Мядининкай произошло групповое убийство, но кто и - главное - с какой целью совершил такое преступление, никто ничего сказать не мог. Для всех трагедия оказалась совершенно неожиданной и шокирующей. И мысли не могло быть, чтобы убийство было организовано коммунистами. В условиях расколотой двоевластием республики она только подливала масло в огонь. Обе стороны подозревали друг друга в совершении этого жуткого преступления

Ничего не мог сказать и начальник гарнизона генерал Усхопчик. Ни одного советского военнослужащего в районе Мядининкай в прошедшую ночь не было.

Зато, как и 13 января, все «знал» председатель Верховного Совета Витаутас Ландсбергис. В тот же день 31 июля он разразился Обращением к международной демократической общественности, озаглавленном «Фашисты нападают». В нем говорилось: «За силами, которые находятся на содержании у Советского Союза, за преступлениями, совершенными их вооруженными группировками, стоит верховное руководство СССР, которое не может постоянно прикидываться, что ничего не знает, не контролирует ситуацию. Пришла пора принимать решения. Силы с фашистским уклоном, признающие только насилие, взялись за оружие против демократии и свободы».

Все точно так же, как после кровавой ночи 13 января в Вильнюсе. Следствие еще не началось, а виновные уже были назначены!

Этот прием использовался во всех «цветных революциях» на постсоветском пространстве, вплоть до киевского майдана.

Уже тогда, в 1991 году бросалось в глаза, что политические обвинения за локальную трагедию в поселке Мядининкай были адресованы «верховному руководству Советского Союза». В обращении содержалось категорическое требование: «пришла пора принимать решения»

Такие фразы, произнесенные в нужное время, не могут быть случайными. В Москве именно в те дни (29.7.-1.8.) находился президент США Буш-старший. Именно в ходе этого визита была сделана ставка не на выполнившего свою роль Горбачева, а на властолюбивого Ельцина. Через две недели в Москве был так называемый «путч», означавший конец Советского Союза, победу США в «холодной войне», чуть ли не свалившуюся с неба «независимость» Литвы и других союзных республик СССР.

Литва чтит память погибших

На месте трагедии воздвигнут величественный монумент.

Трагедия 31 июля 1991 года из года в год используется как прививка ненависти к соседнему народу

И до боли обидно, что такого рода преступления, когда расследование ведется в рамках политического заказа, а принцип справедливого наказания игнорируется, практически всегда остаются не раскрытыми. Одни ни в чем не повинные лежат в сырой земле, другие ни в чем не повинные заключены в темницу на пожизненный срок. Родные бьются в бессилии в поисках Правды о гибели сыновей, политики радуются, что концы преступления глубоко спрятаны в воду и лицемерно хихикают: «требуем справедливого суда!».

А единственный выживший свидетель трагедии просит прощения у своих погибших товарищей и повторяет: «Я не верю прокуратуре!»

Автор: Эдмундас Касперавичюс