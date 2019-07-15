Литва начинает новую эпоху с новым президентом

В последние несколько дней произошел целый ряд ярких событий, вызвавших желание поделиться с читателями «Русской планеты» мыслями о жизни моей родной Литвы.

«Люди смотрят на него, как на спасителя»

12 июля состоялась инаугурация и официальное вступление в должность восьмого президента Литвы Гитанаса Науседы, во втором туре выборов с двойным перевесом победившего кандидата от партии Ландсбергиса Ингриду Шимоните. В этот же день завершилось 10-летнее правление Дали Грибаускайте.

Литовская пресса окрестила 12 июля днем протокольных речей и шествий, и не без основания. Хорошо продуманные и организованные мероприятия, сменяя друг друга, продолжались с 10 утра до позднего вечера. В них принял участие весь общественно-политический цвет Литвы. По телевидению шла непрерывная трансляция прибытия участников инаугурации в здание сейма, сам процесс инаугурации, представление новому главнокомандующему высшего военного командования, прохождение знаменных взводов частей литовской армии, специальное богослужение в кафедральном соборе, передача символов правления государством вступившему в должность президенту, возвращение президенту полномочий правительства, торжественный прием в президентуре для выдающихся представителей республики и аккредитованных в Литве иностранных миссий.

Несмотря на разный характер мероприятий, они представляли собой единое целое, я вновь ощутил, как сильно у большинства литовцев развито естественное чувство любви к своей Родине, гордость за неоспоримые исторические свершения, сохраненную в веках национальную идентичность. В этих чувствах неоднократно 12 июля поклялся и Г. Науседа.

Вопрос за малым: дадут ли ему служить прежде всего интересам любимого им литовского народа?

В диалектическом единстве с этими благородными чувствами гордости за принадлежность к своей родной стране отчетливо ощущалась накопившаяся в республике неудовлетворенность многими ставшими характерными явлениями в современной Литве. Эту неудовлетворенность в нескольких кратких своих речах отразил и новый президент: «Сегодня мы все еще спрашиваем: та ли эта свобода, к которой стремились? Достигли ли уже своей Обещанной Земли – Обещанной Литвы Всеобщего Благоденствия? Исполнились ли надежды на свободную, сильную, наполненную всеобщим благоденствием Родину, которые вынашивали в боях за Свободу, в Саюдисе? Так будем честными и громко скажем себе: пока нет, пока не для всех!»

И зачем-то к таким возвышенным словам президент добавил штамп: «Часть Литвы все еще освобождается от привнесенной советами духовной и материальной нищеты…»

Оказывается, в современной Литве после 30 лет бегства из Советского Союза и 15 лет процветания в Европейском Союзе даже президенту обязательно нужно произнести эту мантру.

Гитанас Науседа пришел к победе на президентских выборах с лозунгом создания в Литве «государства благоденствия». Часть моих земляков, кажется, снова в это поверили. Одна из участниц торжественных мероприятий сказала: «Люди смотрят на него, как на спасителя».

Интересно, о чем думали, слушая очередного спасителя предыдущие коллеги: Витаутас Ландсбергис, Валдас Адамкус, да и Даля Грибаускайте?

Неужели их время прошло?

Светила нарисовали образ современной Литвы

11 июля, буквально накануне инаугурации президента литовское подразделение сети крупнейших новостных интернет-изданий в Прибалтике (до 2014 года и на Украине) DELFI организовало в Вильнюсе политический форум, на котором самые известные ученые, политологи, политики, экономисты, эксперты по вопросам внутренней, внешней политики и вопросам безопасности высказали свои оценки состояния современной Литвы.

Главными достижениями республики за 30 лет названо то, что «удалось вырваться из оков» Советского Союза, вступить в Европейский Союз и НАТО, а также то, что «имя Литвы стало широко известно в мире, ее голос слушают, к ней прислушиваются». По мнению экспертов, особый вклад Литва внесла в реализацию стратегии восточного партнерства, которое предполагает отрыв от России Грузии, Украины, Молдавии, а потом и Белоруссии, в подготовку к приему этих стран в Евросоюз и НАТО

Известно, что продвижением стратегии восточного партнерства вплотную занимался президент Адамкус, а Грибаускайте была частой гостей киевского майдана, регулярно встречалась с коллегой Порошенко. После успешных с точки зрения Запада «боев за независимость Литвы», литовские специалисты цветных революций были признаны высокими профессионалами и даже руководили «неопытными коллегами» во время революции.

На всех трех площадках форума из уст литовских специалистов звучала одна и та же мысль, что в мире происходят кардинальные перемены, что обстановка меняется очень быстро и что Литва должна вовремя найти свое место в меняющемся мире, а может даже предложить миру что-то свое, оригинальное.

Литовские светила довольно критически отозвались о десяти годах правления Грибаускайте, согласились с распространенным в республике мнением, что эти годы Литва во внутреннем развитии практически оставалась в застое, не продвинулась по пути создания государства всеобщего благоденствия. Более того, за десять лет потеряла почти 500 тыс. своих граждан, во много раз больше людей, чем за 50 лет уничтожили «оккупанты».

Д. Грибаускайте подверглась острой критике и по другим вопросам:

Элита Литвы отошла от решения фундаментальных политических проблем общества, политическая жизнь свелась к борьбе различных сил в процессе смены власти, профессиональный уровень политиков снизился до профанации, академическая интеллигенция от решения государственных проблем отстранена, даже от реформы высшего образования, за что она прежде всего ответственна;

Углубился раскол общества не только по величине доходов, но и по идеологическим вопросам, некоторые политические силы узурпировали право быть патриотами Литвы, шельмуя всех, кто не согласен с ними, называя людей с другим мнением «агентами Москвы»;

Средства информации поставлены под контроль, «ЛРТ превратилось в кабельное телевидение президента»;

Литва становится полицейским государством, разведка нацелена не на борьбу с внешним врагом, а с внутренней оппозицией, влияние специальных служб на различные процессы в республике указывают на серьезные нарушения прав человека.

Повторюсь, что эти выводы делают отнюдь не оппозиционеры, а светила литовской науки и общественные деятели, иногда те, кто были активными сторонниками и участниками саюдиса.

Наконец, показательно и то, что организатором форума стала DELFI.LT. Чья это структура и кто ею управляет, известно всем.

Если сопоставить дух мероприятий инаугурации и данного политического форума, то я вижу немало совпадающих моментов, и главный из них – Литве нужны перемены, Литва хочет перемен, Литва должна быть готова к переменам,

Я, как литовец, всю жизнь занимавшийся Китаем, проживший там 27 лет, не мог не обратить внимания на совершенно примечательный факт, имевший место через несколько минут после завершения церемонии инаугурации. Возле зала 11 марта вступившего в должность президента ожидала толпа журналистов. Гитанас Науседа ответил только на два вопроса. Первым был вопрос китайского (!) журналиста: что ждет отношения между Литвой и Китаем? Президент на хорошем английском ответил, что он надеется, что отношения между странами будут успешно развиваться…

Может «китайская мечта», сформулированная Си Цзиньпином, окажется созвучной с «государством всеобщего благоденствия», с которой пришел в президентство Науседа?

Литве поучиться у Китая, подружиться с ним точно не помешало бы.

Объективная реальность против субъективных бредней

С моей точки зрения, основополагающей переменой в Литве должно стать возвращение на позиции объективной реальности в качестве исходной точки всех политических решений.

Объективная реальность - это то, что существует вне сознания человека и независимо от его воли и мышления.

Противоположность объективной реальности – неадекватное восприятие действительности, искусственно созданные в мозгу субъективные построения, которые распространяются от субъективного отражения объективной реальности до выдумки и полного бреда.

Между этими противоположностями существует диалектическое взаимодействие. Превратить одно явление, вещь, факт, процесс в его противоположность возможно, но лишь в умственных построениях. В реальном мире это сделать невозможно. Такие попытки в конечном счете неизбежно обречены на крах по объективно действующим законам диалектики.

Лингвистическая наука в качестве антонимов (противоположностей) объективной реальности приводит такие понятия, как мечта, выдумка, нереальность, фантастика, сон, мираж, химера, бред, вымысел, галлюцинация, сновидение, грёзы, иллюзия. Большинство из перечисленных понятий носит негативный смысл. Наука наук философия учит, что объективная реальность и умственные построения соотносятся так же, как добро и зло, любовь и ненависть, мир и война, интернационализм и национализм.

Не буду сам и не пожелаю никому выбирать среди диалектически взаимосвязанных противоположностей зло, ненависть, войну, национализм и тому подобное. Правда, это не всегда бывает просто. В наше время все более свободное от понятий совести словоблудие, демагогия и откровенная ложь, силу воздействия которых на умы людей многократно увеличивают неограниченные возможности современных СМИ, может очень далеко завести неопытного человека.

Профессионалы, когда надо, умеют перевернуть с ног на голову причинно-следственную связь реальных процессов, белое превратить в черное. А это «надо» бывает тогда, когда профессионалам поставлена задача, которую они по долгу службы обязаны выполнить. В глобальном плане на современном этапе стоит задача поставить на место непокорную Россию, путем жесточайших санкций «разорвать в клочья» экономику страны, изобразить из нее агрессора и оккупанта, изолировать эту страну в мире. Профессионалы ответили «есть» и пошла работа. Чтобы создать в головах людей образ агрессора и врага, искажается объективная реальность. Примеров хоть отбавляй.

Мирное и соответствующее нормам международного права волеизъявление жителей Крыма не жить под правлением неонацистов, становится «оккупацией» полуострова Россией. Вина за неизвестно кем сбитый над территорией Украины малазийский самолет голословно возлагается на Россию и против нее тут же вводятся санкции

Когда нет подходящего для фальсификации события, профессионалы прибегают к провокациям. Скажем, инсценируется отравление Скрипалей и, хотя никто не погиб, организуется вселенский гвалт против России.

Или в территориальные воды России направляются вооруженные военно-морские суда, а когда их арестовывают, виноватой снова делается Россия.

Как бы я хотел, чтобы не посвященные в методы спецслужб мои земляки понимали следующее:

Санкции против России введены не за Крым, не за малазийский самолет, не за Скрипалей и так далее. Все наоборот: события в Крыму, случай с малазийским самолетом были использованы, а дело Скрипалей инсценировано, чтобы по разработанному плану ввести санкции против России, создать образ агрессора, оккупанта, врага всего мира

Все сознательно и продуманно, по разработанному плану поставлено с ног на голову, хотя для непосвященных людей все может показаться убедительно.

Но от субъективных построений объективная реальность не меняется. В конечном счете правда побеждает.

Салюты в честь 75-летия освобождения

До 9 мая 2020 года благодарные наследники победителей и героев Великой Отечественной войны будут торжественно отмечать 75-е годовщины освобождения одну за другой столиц советских социалистических республик и других стратегически важных городов от фашистских захватчиков.

Недавно, 3 июля небо Москвы озарил салют в честь освобождения столицы Белорусской ССР города Минска. Белоруссия масштабно отметила юбилей. Показательно, что вместе с белорусами в Минске юбилей отмечали представители целого ряда государств, участвовавших в Великой Отечественной и Второй мировой войне.

В военном параде кроме воинов Белоруссии и России участвовали военнослужащие из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, в военное лихолетье плечом к плечу ковавших победу над фашизмом. И что особенно показательно, на параде прошагали войны Китайской Народной Республики, понесшие самые большие жертвы в ходе Второй мировой войны. В тот же день в пригороде Минска представители Белоруссии, Украины, Словакии, Чехии и Польши провели масштабную военно-историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны.

Литва ни в одном юбилейном мероприятии не участвовала. Этот факт можно расценить, что она и на той войне была на стороне разгромленного фашизма

13 июля небо Москвы снова озарил салют, теперь в честь освобождения столицы Литовской ССР города Вильнюса. Однако, в самой Литве торжеств, даже отдаленно подобных белорусским, не было. Литва нынче стала очень «современной», видит события 75-летней давности не так, как в России и других выше перечисленных странах. В 75-ую годовщину очередного возвращения Литве ее столицы, в этой же столице снова прозвучала не так давно вброшенная, но уже порядком надоевшая ложь о том, что, якобы, те события были не освобождением, а оккупацией.

Победа советского народа в целом и приведшие к этой победе многочисленные победоносные операции Великой Отечественной войны (включая операцию «Багратион», в ходе которой был освобождены и Минск, и Вильнюс) – исторический факт и неоспоримая объективная реальность. В 1945 году гитлеровский фашизм был разгромлен, акт о безоговорочной капитуляции был подписан в Берлине. Невозможно повернуть историю назад так, чтобы разгромленным стал Советский Союз и акт о его безоговорочной капитуляции был бы подписан в Москве.

Наследники победителей празднуют.

Наследники разгромленных фашистов сокрушаются. Я на стороне объективной реальности, а значит на стороне победителей.

Автор: Эдмундас Касперавичюс