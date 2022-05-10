Литва может лишиться всех экономических связей с Россией из-за нового статуса РФ
Решение литовского сейма о том, что Россия признаётся «страной-террористом», может обернуться разрывом отношений в сфере экономики. Такое мнение высказал член Совфеда РФ Владимир Джабаров, комментируя сообщение о резолюции сейма Литвы.
Ранее литовский парламент принял документ, согласно которому Россия считается страной, «поддерживающей и осуществляющей терроризм». Среди причин такого решения – события в Украине и, в частности, в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка, Гостомель. Кроме того, депутаты призвали учредить «Специальный международный уголовный трибунал», который привлечет к ответственности виновных.
По словам Джабарова, решение литовского сейма может вылиться в разрыв отношений.
«Решение сейма Литвы, назвавшего Россию «страной-террористом», может привести к полному разрыву торгово-экономических связей между странами», - приводит слова сенатора РИА «Новости».