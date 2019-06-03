Выборы в Литве. Новый курс и новые лица

Во втором туре победил 55-летний Гитанас Науседа - экономист, банкир, журналист, преподаватель университета. Высшее образование получил в Вильнюсском университете в советское время в 80-е годы. В 90-е годы учился и стажировался в Германии и США. Активно участвовал в предвыборной компании бывшего президента Адамкуса, после победы последнего в 2004-2009 годах был его советником. В предвыборной гонке Адамкус во всеуслышание заявил о поддержке кандидатуры Науседы в президенты.



Г. Науседа и В. Адамкус

Завершается 10-летнее президентство первой женщины в истории Литвы Дали Грибаускайте. 11 июня она выступит перед сеймом с последним для нее годовым отчетом о положении в Литве, внутренней и внешней политике.

Завершается 10-летнее президентство первой женщины в истории Литвы Дали Грибаускайте. 11 июня она выступит перед сеймом с последним для нее годовым отчетом о положении в Литве, внутренней и внешней политике.



Даля Грибаускайте

12 июня новый президент Гитанас Науседа официально вступит в должность.



Гитанас Науседа

Выборы президентов в постсоветской Литве

Первого президента в постсоветской истории литовцы выбирали в 1993 году. Тогда мои земляки отвергли т.н. представителя Литвы в изгнании, пришлого «американца» Стасиса Лозорайтса и выбрали хорошо знакомого им «местного» Альгирдаса Бразаускаса – бывшего первого секретаря ЦК Компартии Литвы, отделившейся от КПСС в декабре 1989 года в годы разгула «суверенитетов» в СССР.

На выборах президента в 1998 году был выставлен более убедительный «американец» Валдас Адамкус, бессменный участник и спонсор главных событий в Литве накануне ее бегства из СССР. Ему во втором туре ненамного уступил «местный» кандидат прокурор республики Артурас Паулаускас.

В 2003 году «американец» В. Адамкус пошел на второй срок и был настолько убежден в своей победе, что позволил гласно публиковать результаты проходящего второго тура и опомнился только тогда, когда что-то менять с помощью всесильных избирательных технологий было поздно. Победил «местный» кандидат Роландас Паксас, известный в Литве и СССР летчик, дослужившийся до председателя Совета министров республики и громко ушедший с этой должности в знак протеста против несправедливых условий продажи крупнейшего в республике нефтеперерабатывающего предприятия в Мажейкяй.



Роландас Паксас

Избрание незапланированного президента стал шоком для хозяев Литвы. Через полгода Р. Паксасу организовали импичмент (первый не только в современной Литве, но и во всей Европе) и кресло президента в 2004 году вернулось «американцу» В. Адамкусу.

На выборах 2009 года уже в первом туре, собрав 68,17 % голосов, победила Даля Грибаускайте. Тогда страну сотрясал глобальный финансовый кризис, жизнь граждан заметно ухудшилась, народ потерял всякую веру во все партии, возле здания сейма прошли массовые протесты. Беспартийная, получившая высшее образование в Ленинграде, обучавшаяся в США, работающая комиссаром Еврокомиссии по финансовым вопросам Грибаускайте была идеальной кандитатурой. «Даля – доля Литвы» - немедленно ловко обыграл имя кандидата ее главный протеже Ландсбергис. В литовском языке имя «Даля» и слово «доля» в смысле «судьба» совпадают.

В 2014 году, несмотря на начавшееся разочарование части литовцев в своей избраннице, «Доля Литвы» во втором туре смогла набрать 57,87% и обойти кандидата социал-демократов Зигмантаса Бальчитиса. В ходе выборов были по полной использованы выборные технологии и административный ресурс.

Выборы 2019 года

Характеризуя выборы президента 2019 года, думаю, начать надо с ответа на главный вопрос: были ли выборы прозрачны, не были ли результаты сфальсифицированы?

Да, выборы были прозрачны, серьезных фальсификаций не было.

В фальсификациях просто не было необходимости. Все вопросы были решены до выборов. Кандидатами в президенты были зарегистрированы люди, которые не ставили перед собой цели существенно нарушать статус-кво в политической жизни Литвы.

Кроме выборов президента, в ходе первого тура была предпринята неудавшаяся попытка провести два референдума (о сохранении гражданства Литвы в случае получения литовцами второго гражданства и о сокращении количества депутатов сейма).

В ходе второго тура были избраны 11 депутатов от Литвы в Европейский парламент.

Результаты выборов показательны, как бы к ним ни относиться.

1. Показательны в случае, когда мы признаем (я признаю), что они прошли без особого давления и вбросов, объективно отражают волю тех, кто пришел к избирательным урнам. Подчеркну: «тех, кто пришел». Это голоса почти 2,5 миллионов (во втором туре нашли в урнах 2 426 977 бюллетеня) зрелых и политически активных граждан Литвы. Подавляющее большинство голосов были отданы «независимому» (как он сам себя позиционирует) кандидату Гитанасу Науседе, который с двукратным перевесом одержал победу над Ингридой Шимоните – раскрученным кандидатом от «Союза Тевине» (Отчизна), откровенным протеже Ландсбергиса и Грибаускайте. Науседа победил в абсолютном большинстве регионов республики, тогда как Шимоните победила лишь в нескольких.

2. Результаты показательны и потому, что почти половина имеющих право голоса граждан республики (в первом туре 43,54%, во втором – 46,57%) проголосовала «ногами», проигнорировала выборы и референдумы и никак не высказалась. Угадать позицию не голосовавших литовцев не трудно. Перед первым туром выборов каждый второй, если не больше, литовец на вопрос, хочет ли он видеть в президентах Шимоните, горячо отвечал: «только не вторая Грибаускайте!» Как удивились эти люди, когда в результате первого тура Шимоните обошла всех кандидатов и с 31,13% голосов оказалась на первом месте. Кто за нее голосовал?! В этом смысле результат второго тура тем более показателен.

3. Результаты показательны и потому, что Литва стала страной нескольких городов. Ушли времена, когда половина населения республики проживала в прекрасных и богатых литовских деревнях. Сегодня районы опустели. Работы на селе мало. Литовские копчености и сыры Европе не нужны. Если во всей республике проголосовало 2,4 миллиона граждан, то только в двух самых больших городах (в Вильнюсе с районом и Каунасе с районом) в урнах оказалось почти 490 тысяч бюллетеней. Именно здесь:

зарегистрирована самая высокая активность (58%);

обитает самый преданный избиратель Шимоните.

имеются самые благоприятные условия для применения выборных технологий;

4. Лично для меня результаты были бы интересны и в том случае, если считал бы их запрограммированными и обеспеченными выборными технологиями в интересах реальных хозяев республики вопреки воле граждан. Такое в Литве, и не только в ней, в наше время реально возможно. Еще раз подчеркну, что к прошедшим выборам это не относится, я верю, что технологии не привели к значительному искажению воли пришедшего к урнам населения.

Тем не менее, если допустить противоположное и считать результаты запрограммированными, итоги все равно были бы интересны и показательны. Почему?

Нельзя считать истинных хозяев современной Литвы глупыми, некомпетентными, неправильно оценивающими обстановку в республике. Они, наверняка, лучше других знают преобладающие настроения среди различных слоев населения республики и реальные возможности действующих политических сил. И если они, используя мощные средства и приемы манипуляции, остановились именно таких результатах, значит в нынешней ситуации считают их оптимальными для обеспечения спокойствия в республике и продолжения собственной политики.

Хозяев устраивает избранный президент, который никуда не денется и будет исполнять их волю.

Провал обоих референдумов хозяев тоже устраивает.

Распределение депутатских мандатов в Европарламенте хозяев еще как устраивает! В Брюссель поедут три заслуженных соратника Ландсбергиса, два представителя от ныне правящей партии крестьян и зеленых, два от социал-демократов, по одному от четырех других политических сил. Никого не обидели, кроме «заблудшего», зачем-то отправившегося в Москву и Минск Р. Паксаса.

Как в Литве провожают Грибаускайте

Провожают уходящего президента по-разному.

Ее сторонники еще до выборов начали компанию чуть ли не мистификации своего патрона. Телезрители как в Литве, так и в России имели возможность посмотреть посвященный ей фильм «Государственная тайна». А в Литве еще вышла книга пресс секретаря президента Дайвы Ульбинайте с претенциозным названием: «Перестанем содрогаться».

Через всю книгу красной нитью проходит мысль о «достоинстве и несгибаемости» Грибаускайте. Буквально утверждается, что «президент Литвы преподал уроки лидерства странам Европы и большей части мира». Приведены два примера, якобы, подтверждающие «несгибаемость» президента Литвы. Она единственная среди приглашенных не полетела в Прагу для встречи с Обамой, и она «не упала на колени» перед Путиным, хотя тот «нецензурно угрожал» ей. Это, якобы, показывает, что Литва в лице Грибаускайте не боится сверхдержав, считает себя равной.

Десять лет президентства изображены как десять лет борьбы с врагами, окружавшими ее со всех сторон. Грибаускайте боролась не только против России, но и против врагов внутри Литвы: олигархов, партий, против сменявшихся, но неизменно «недалеких» и «шкурных» глав правительства. Без преувеличения, создается впечатление, что глава государства целых 10 лет только и делала, что боролась со своим государством!

Десять лет президентства Грибаускайте названы «эпохой», а ее решения – «эпохальными». В разных местах книги Грибаускайте приравнивается к Витаутасу Великому и даже Александру Македонскому, и, конечно же, к Маргарет Тэтчер.

Нетрудно предвидеть, как в Литве будет воспринята книга. Литовцы прекрасно знают противоречивую биографию Дали. Знают и результаты, которых добилась Литва за 10 лет ее правления. Она уходит, а Литва по-прежнему стоит перед теми же экономическими и социальными проблемами, на решение которых так рассчитывал народ, избирая «железную леди». Вновь и вновь в моей голове возникает образ мухи, желающей вылететь на воздух, но неизменно бьющейся в невидимое для нее стекло. Не видит Литва первопричин ее неудач…

За 10 лет в Литве появился единственных относительно крупный промышленный объект – навязанный США терминал сжиженного газа в Клайпеде. Поэтому, достаточно просто сравнить два десятилетия - советскую Литву между, скажем, 1969-79 годами и Литву между 2009-2019 - и все становится на свои места.

Чего ждать от нового президента

Предсказания – дело неблагодарное. Не имея возможности проживать в Литве почти 30 лет, я, естественно, не знаком лично с новым президентом, не знаю его моральных и политических качеств.

Зато достоверно знаю, что никакой президент не волен и не в силах что-то кардинально поменять в установленном в Литве порядке, пока в мире не произойдут соответствующие глобальные перемены.

Усилиями предшественников Литва напрочь встроена в структуры Евросоюза и НАТО и лишилась независимости. Она связана по рукам и ногам так называемой европейской и трансатлантической солидарностью. Более того, в ряде случаев ей отведена роль авангарда в нынешнем глобальном и решающем наступлении на Россию и вряд ли ее от этой роли освободят.

Литва сильно зависит от экономической и финансовой помощи ЕС и США, и уже задолжала им настолько, что нынешнее поколение не сможет рассчитаться с долгами.

Литве навязана военная защита от несуществующей угрозы, ее территория превращается в один из первоочередных военных объектов в случае развязывания войны.

В Литве не сформировалась реальная политическая сила, на которую можно было бы опереться, если все же решиться поменять нынешний политический курс страны. Среди элиты и политически активного населения преобладает мнение, что жизнь в республике терпима, якобы, «куда лучше, чем в обнищавшей и изолированной» России, что нахождение страны в Евросоюзе и НАТО соответствует интересам государства и населения. Даже выходящая за рамки здравого смысла, но вписывающаяся в глобальный мэйнстрим русофобия, кроме насмешек со стороны самих литовцев, серьезного протеста не вызывает. В частности, лишь немногие высказываются против чрезмерной вовлеченности руководства Литвы в украинский кризис на стороне «майданутой власти».

Трудно сказать, какой процент моих земляков правильно понимает суть диалектики современного этапа мирового развития, то, что первопричиной беспрецедентного, огульного и самого продолжительного наскока на Россию является страх Вашингтона перед довольно успешно выстраиваемого Россией, Китаем и рядом других стран нового мирового порядка взамен сверхнаглого единоличного хозяйничания США в разных регионах планеты, включая Европу. США не в силах сохранить роль мирового жандарма и им придется занять новое, более скромное место в новых условиях. Вождям Литвы не мешало бы уже сейчас задуматься о месте их Родины в новом мировом построении.

То, что такие мысли приходят в головы видных литовских политиков, не подлежит сомнению. Незадолго до начала выборной гонки третий президент постсоветской Литвы Р. Паксас выступил с инициативой улучшения отношений с Россией и был поочередно принят президентами России и Белоруссии.

Задумывается ли над такими вопросами новый президент Литвы, мне, конечно же, неведомо. Но хочется верить, что прекрасно образованный человек, знакомый с плюсами и минусами советского социализма, последние 30 лет на примере своей Родины познавший плюсы и минусы капитализма, возможно теоретически знающий совершенно другой социализм с китайской спецификой, разберется, что является прогрессом и что регрессом.

Только движение по пути прогресса гарантирует, что в истории Литвы реально, а не в заказных книгах, останется чья-то «эпоха». А прогресс там, где достойно живется всем, а не избранной кучке.

Автор: Э. Касперавичюс