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Политика
Литовские войска испугались мигрантов с Азии и встали на границе с Беларусью
10 июля, 2021 12:55
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Армия Литвы проводит операцию по оказанию помощи собственным пограничникам, стоящим на границе с Беларусью.
Как заявили в Вильнюсе, маневры были проведены для предотвращения проникновения в страну мигрантов из Азии.
Всего, по данным REGNUM, к литовским пограничникам, занимающим 17 застав, присоединилось около 260 военных.
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