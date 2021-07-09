Новости – Политика
Политика
Литовские военные начали устанавливать заграждение на самом беспокойном участке с Беларусью
9 июля, 2021 11:12
1 мин
1 мин
Pixabay
Литва начала возводить ограждение на границе с Беларусью. Установка идет на самом беспокойном участке.
Об этом сообщил представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис. Проволочное ограждение строят военные, без участия пограничников.
По словам Мишустиса, они лишь указали самый беспокойный участок на границе, откуда зафиксирован максимальный поток нелегальных мигрантов, пишет «Интерфакс». Его протяженность составляет 30 километров.
О планах возвести «стену» на границе с Беларусью ранее объявила премьер Литвы Ингрида Шимоните. Они небеспочвенны: в этом году на границе были задержаны 1546 нелегалов. В основном беженцы следуют из Ирака.
Обсудите на форуме:
У Литвы получится остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси строительством ограждения?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку