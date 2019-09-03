Лидеры оппозиции не собираются помогать реальными делами своим "политзаключенным"

Суд вынес решение, которое продемонстрировало россиянам несостоятельность утверждений либералов о его «предвзятости» к оппозиционерам. Дела фигурантов были рассмотрены тщательно и, в целом, решения были приняты лояльные, а настоящие нарушители получили реальные сроки.

Валерий Костенок, Дмитрий Васильев, Сергей Абаничев и Владислав Барабанов были оправданы. На свободу вышел и Даниил Конон – суд принял решение перевести уголовное дело в административное правонарушение. Три года получил Иван Подкопаев, два года – Даниил Беглец. Причина в применении насилия в адрес представителей власти. Хотя обвинение в массовых беспорядках с Егора Жукова были сняты, обнаружилось, что он публиковал в Сети призывы к экстремизму. Сейчас он выпущен из СИЗО и находится на домашнем аресте.

Напомним, после задержания во время массовых беспорядков оппозиционная пресса и блогосфера принялись нагнетать обстановку. Звучали призывы выходить на новые незаконные митинги, чтобы помочь «мученикам режима». Тем не менее, после того, как стало известно о грозящих митинговавшим реальных сроках, предложения «выходить на улицы» поутихли. Оппозиционные лидеры мнений не желали создавать себе проблемы с новыми уголовными делами, которые нанесли бы серьезный удар по их имиджу.

Одиночные «поддержавшие» активистов признательности задержанных не снискали – так, Любовь Соболь посетила суд по делу Даниила Коэна, однако при этом ухитрилась настроить против себя его мать и предпочла ретироваться. Материальную помощь состоятельного блогера Алексея Навального по 1000 рублей на каждого из 13 задержанных многие и вовсе сочли насмешкой.

С момента оглашения приговоров либеральная общественность, похоже, еще не решила, к какой позиции прийти после сегодняшних судебных решений. Молчат оппозиционеры и о помощи тем, кому дали реальные сроки. Однако показательно то, что в ряды «политзэков» записали блогера Синицу, прославившегося своими призывами к насилию в отношении детей обеспечивавших порядок на митингах и задерживавших провокаторов полицейских. Синица получил пять лет. Примечательно, что Навальный представил его слова как совершенную по недомыслию выходку. Однако одного из самых способных студентов ВШЭ Егора Жукова в глупости никто не упрекнет, поэтому Навальному нечего сказать в его поддержку. В целом, еще раз подтвердился факт: оппозиция не спешит на помощь своим «политзаключенным», если это им не выгодно – нельзя представить человека как «сакральную жертву» или есть риск навредить имиджу. Вышедшие на свободу и вовсе никого из оппозиционных лидеров мнений не интересуют.

Что касается политических обозревателей, то они пришли к выводу, что сегодняшний день был показателен для оппозиции. Во-первых, был разрушен тезис о несправедливости судебных инстанций к представителям иной политической позиции, ведь после тщательного изучения дел многие были отпущены на свободу. Однако и уверения в том, что «митингующим ничего не будет», также показали свою несостоятельность.