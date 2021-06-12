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Политика
Лидеры двух крупнейших западных держав переговорили на полях саммита G7
12 июня, 2021 17:57
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Guido Bergmann/dpa/Globallookpress
Лидеры США и ФРГ Джо Байден и Ангела Меркель переговорили на полях саммита «большой семерки».
Об этом сообщил официальный представитель ФРГ Штеффен Зайберт в своем профиле в Twitter, сообщает REGNUM.
Напомним, в пятницу, 11 июня, стартовал саммит G7. Переговоры проходят в Великобритании, на побережье полуострова Корнуолл, возле Атлантического океана.
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