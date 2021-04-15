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Лидера оппозиции Беларуси Тихановскую уличили в старых связях с соперничавшим с Лукашенко бизнесменом и Латвией

Антон Мельников
15 апреля, 2021 17:27
3 мин
Антон Мельников
15 апреля, 2021 17:27
3 мин
Swedish Parlament
Swedish Parlament

Экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционный лидер Светлана Тихановская оказалась связана с бизнесменом Виктором Бабарико, который также собирался участвовать в президентских выборах, но был арестован. При этом, связаны два противника действующего белорусского главы Александра Лукашенко были еще до выборов. Об этом в своем «расследовании» заявил государственный белорусский телеканал «ОНТ». Ранее этот канал уже выпускал якобы расследование против оппозиции.

В своем материале телеканал указывает на то, что семья Тихановских была связана с одним из бизнесов Бабарико. Речь идёт о компании “Хайв Проджект”, которая занималась платформами для краудфандинга (добровольное коллективное финансирование проектов) Ulej и MolaMola.

В доказательство связи телеканал приводит слова белорусской журналистки Ольги Карач, которая отвечает на вопрос об участии семьи Тихановских в компании “Хайв Проджект”. Та подтверждает, что крауд-платформы Ulej и MolaMola, которыми владела «Хайв Проджект», создавались сыном Виктора Бабарико Эдуардом и Антоном Мотолько. Журналист также отмечает, что именно эти люди якобы находятся около Светланы Тихановской сегодня.

Заявленную телеканалом «ОНТ» информацию взялись проверить журналисты белорусского издания «Еврорадио».

Они заказали выписку из Единого госреестра юрлиц. Выяснилось, что с 2019 года компанией «Хайв Проджект» владеет “МВС Инвестмент” из Латвии. Латвийской же компанией владеют некие Алексей Степанов и Александр Ростов, которые являются гражданами Латвии. Ранее этой компанией владели Антон Морозов, Андрей Васин, а также ООО “Правовой диалог”. В прошлом в состав владельцев «Правового диалога» входил сын Виктора Бабарико Эдуард. Также владельцами значились Антон Морозов, Светлана Добролёт, Андрей Харланович, Алексей Геращенко и три юрлица – «Белгазпромбанк», “Алди Проджектс” и латвийская же “МВС Инвестмент”. Согласно выпискам, ни в одной из этих компаний не значились ни Светлана Тихановская, ни её муж Сергей, подчеркивает «Еврорадио».

Таким образом, изложенная телеканалом «ОНТ» информация о связях Тихановских с Бабарико не подтвердилась. В предыдущем фильме-расследовании «ОНТ» рассказывал, что белорусские силовики якобы специально «слили» переговоры приближённых к Лукашенко.

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ТЕГИ
Оппозиция
Беларусь
Светлана Тихановская
Виктор Бабарико
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