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Политика
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заразился коронавирусом
23 октября, 2020 12:30
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фото: Kremlin.ru
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов перешел на режим самоизоляции и работает дистанционно. Он сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
По словам политика, чувствует он себя хорошо и продолжает работать дистанционно. Миронов призвал всех внимательно относиться к своему здоровью, сообщает телеграм-канал «RT».
Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский решил не пускать в приемную посетителей, не сделавших прививку от коронавируса.
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