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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заразился коронавирусом

Дмитрий Байков
23 октября, 2020 12:30
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фото: Kremlin.ru

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов перешел на режим самоизоляции и работает дистанционно. Он сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

По словам политика, чувствует он себя хорошо и продолжает работать дистанционно. Миронов призвал всех внимательно относиться к своему здоровью, сообщает телеграм-канал «RT».

Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский решил не пускать в приемную посетителей, не сделавших прививку от коронавируса.

темы
Россия
общество
политика
коронавирус
Сергей Миронов
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