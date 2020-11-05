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Политика
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готовится к повышению по службе
5 ноября, 2020 10:17
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Youtube / RT на русском
СМИ стало известно, что, на январском съезде Трудовой партии Кореи Северной Кореи, глава страны Ким Чен Ын может получить повышение в военном чине. Он может стать генералиссимусом. Об этом сообщила японская газета Asahi со ссылкой на южнокорейскую разведку.
Газета отмечает, что сейчас лидер Северной Кореи находится в воинском звании маршала.
Предки Ким Чен Ына также носили звание генералиссимусов – дед Ким Ир Сен, который фактически основал страну и правил ей с 1948 по 1994 год и отец Ким Чен Ир, который возглавлял КНДР почти 17 лет, отмечает «ТАСС».
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