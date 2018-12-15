Парадокс авиации военно-морского флота

Нет пределу критики американской армии в нашем Отечестве. Куда ни плюнь, встречаешь статью о том, какие больше проблемы испытывает тот или иной вид и род вооружённых сил США. Вот уж и правда: в своём глазу бревна не увидишь, а в чужом — сориночку разглядишь.

В России цепляются буквально за каждый информационный повод, где содержится негативная информация об оборонной политике Штатов. И, конечно, обывателю не сообщают, что критический взгляд на самих себя является за океаном частью публичной дискуссии, о важности которой мы говорили ранее.

Взгляд аудиторов

Большой резонанс в отечественных медиа вызвало выступление в Конгрессе представителя Счётной палаты США Джона Пендлтона. Он в пух и прах разнёс политику Пентагона по совершенствованию морской авиации (МА). Ранее перед военным ведомством была поставлена задача — довести уровень боеготовности подразделений авиации ВМС и Корпуса морской пехоты до 80% (сейчас — 66%.). По словам Пендлтона, этот результат мало досягаем с учётом текущей ситуации в войсках.

«Готовность к полётам воздушных судов ВМС и Корпуса морской пехоты ограничена вследствие старения лётного парка, а также трудностей с техническим обслуживанием и снабжением. Всё это снижает способность данных родов войск поддерживать воздушные суда в состоянии боеготовности», — сказал Пендлтон.

Представитель Счётной палаты добавил, что уровень боеготовности морских авиационных частей США последовательно снижается с 2011 года, несмотря на миллиарды долларов, которые выделяются на «техническое обеспечение, к которому в том числе относятся снабжение комплектующими и техническое обслуживание».

Указал Пендлтон на проблему устаревания авиапарка ВМС США. В его отчёте говорится, что средний возраст палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18A-D Hornet составляет 26 лет, штурмовиков вертикального взлёта AV-8B Harrier — 21 год, палубных транспортных самолётов C-2A Greyhound — 29 лет.

По планам Пентагона, истребители и штурмовики должны быть заменены до 2030-х годов на самолёты пятого поколения F-35, которые обладают возможностью вертикального и укороченного взлёта. Однако Пендлтон раскритиковал и эту машину, которая считается самым совершенным в технологическом плане самолётом.

«В июне 2018 года мы указали на то, что в 2017 году не удалось повысить показатели надёжности и ремонтопригодности F-35. При этом по-прежнему наблюдается отставание по половине целевых показателей. Кроме того, мы считаем, что требуемые целевые показатели не будут достигнуты и после того, как каждая из модификаций F-35 налетает достаточное количество часов, чтобы можно было прогнозировать, насколько самолёт надёжен и ремонтопригоден», — заявил Пендлтон.

Также представитель Счётной палаты обратил внимание на нехватку лётчиков и квалифицированного технического персонала. Например, он рассказал о недостатке слесарей-специалистов по листовому металлу и токарей, занимающихся ремонтом и обслуживанию авиатехники.

Удобнее ругать США

Чем вызваны столь резкие оценки Счётной палаты США? С большой вероятностью озвученный в Конгрессе доклад в целом отражает реальное положение дел, о котором Пентагону не очень хотелось бы говорить. В Соединённых Штатах весьма трепетно относятся к тому, как расходуются деньги налогоплательщиков. В связи с этим Счётная палата априори критически настроена к анализу эффективности всех проектов с бюджетным финансированием.

Однако в отчёте Пендлтона всё же заметны определённые перегибы. Например, возраст в 20 и 30 лет для любого самолёта не является критическим. В авиации в принципе нет понятий вроде «устаревший» или «старый», существуют только две категории: «лётно годен» и «лётно не годен». Лётно не годной признаётся машина, у которой закончился эксплуатационный ресурс планера, фюзеляжа, крыла и пр. Ещё одна причина — отсутствие запчастей, без которых самолёт не может оторваться от земли.

С годностью авиатехники проблем у США немало (как, впрочем, и во всех странах мира, включая РФ), а вот недостатка в новейших образцах — практически нет. Тем не менее, в России обращают внимание исключительно на негативные стороны американской армии, умалчивая о том, как обстоят дела с лётной годностью и перспективными разработками в морской авиации в нашей стране.

Заметим, что ни одно официальное лицо в РФ на эту тему доклад публично не озвучивало. Мы не знаем ни показателей боеготовности, ни лётной годности, ни доли современной и модернизированной техники в морской авиации. Также нам неизвестна ситуация с подготовкой и количеством кадров.

10 декабря в «Красной звезде» вышло интервью командующего морской авиацией РФ генерал-майора Игоря Кожина. Он заявил, что этот род сил ВМФ подвергнется серьёзной модернизации до 2050 года и пополнится перспективными образцами авиатехники. Однако Кожин воздержался от конкретики. Он не сообщил над какими новейшими проектами идёт сейчас работа и не озвучил их предполагаемые характеристики. Более того, не очень понятно идёт ли вообще разработка техники нового поколения для МА.

Между тем Россия достаточно остро нуждается в обновлении парка противолодочной авиации. Сейчас на вооружении стоят исключительно советские самолёты (Бе-12, Ту-142, Ил-20, Ил-22, Ил-38). Самым современной машиной является Ил-38 с комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) «Новелла-П-38» разработки ОАО «ЦНПО «Ленинец» (Санкт-Петербург). Однако таких самолётов около 10 единиц.

К тому же Ил-38 эксплуатируется с 1969 года. Через 10-15 лет как минимум часть парка Ил-38 может попасть в категорию «лётно не годен». При этом о новом патрульном самолёте в РФ пока только говорят. А ведь сегодня процесс создания подобной машины (от старта научно-исследовательских работ до запуска серийного производства) занимает не менее 15 лет!

Также важнейшей проблемой морской авиации РФ остаётся нехватка кораблей первого ранга, на палубе которых должны размещаться самолёты и вертолёты (палубный компонент МА). Если процесс деградации крупного надводного флота продолжится, то у России останется лишь береговой компонент МА. Таким образом наша страна будет лишена возможности в полной мере проецировать силу на дальних театрах военных действий (например, отправлять авианосные корабли к берегам Сирии).

Ещё один пласт проблем — отсутствие у всей боевой авиации РФ резерва пилотов и технических специалистов. В США эту роль выполняют авиационные части Национальной гвардии. Если Штаты понесут крупные потери, то наши «вероятные друзья» достаточно быстро найдут замену, пусть и за счёт менее подготовленных кадров. В России о каком-либо резерве лётного состава задумались только в 2018 году, и подготовка пилотов будет проходить лишь в рамках ДОСААФ.

Если подводить некий итог, то уместно подчеркнуть, что проблем у морской авиации РФ несметное количество, причём часть из них носит критический характер, то есть требует немедленного исправления Но вместо здравомыслящего анализа сложившейся в МА ситуации и выработке конкретных мер по её улучшению, российские политики, эксперты и журналисты предпочитают дружным хором ругать американцев.

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