Леонид Кравчук: Джо Байден должен поговорить с Зеленским перед встречей в Женеве
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что перед встречей с Владимиром Путиным главе США Джо Байдену необходимо пообщаться с Владимиром Зеленским.
Он считает, что в разговоре президенты обязательно обсудят тему боевых действий на юго-востоке Украины и Зеленский должен расставить приоритеты в этом плане.
«Раз эта тема будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит в Украине и на Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным», - заявил Кравчук.
При этом Леонид Кравчук заметил, что созвониться Зеленский и Байден могут в любой момент и без проблем.
Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года сразу после госпереворота на Украине, пишет РИА «Новости».