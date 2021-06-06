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Политика
Леонид Кравчук: Донбасс сейчас можно сравнить с раковой опухолью
6 июня, 2021 17:22
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x99/Global Look Press
Донбасс сейчас можно сравнить с раковой опухолью, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, который в настоящий момент занимает пост главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе.
Кравчук напомнил, что еще много лет назад писатель Олесь Гончар заявлял, что Донбасс, как злокачественное образование и Украина должна ее отрезать.
При этом он напомнил, что когда Гончар об этом говорил, никакой войны на юго-востоке страны еще не было.
Кравчук считает, что власти страны должны были вести иную политику по отношению к этому региону. Сейчас, по словам бывшего главы государства, на территории ДНР и ЛНР необходимо открыть свободную экономическую зону, чтобы интегрировать жителей, пишет «Московский комсомолец».
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