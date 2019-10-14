Легендарный «Грач» России

10 лет назад Минобороны РФ возобновило закупки штурмовиков Су-25, получивших в войсках прозвище «Грач». Из открытых данных следует, что военные начали направлять средства на модернизацию этих самолётов, которая сопровождалась капитально-восстановительным ремонтом. Выходившие из заводских цехов машины новыми не назовёшь, но они могут прослужить ещё 10-15 лет.

Возобновлять производство «Грача» особого смысла не было. В советские годы было выпущено около 1,3 тысячи Су-25. Серийное производство было развёрнуто на Тбилисском авиационном заводе (TAM), около 10 машин были построены на авиазаводе в Улан-Удэ. После распада СССР на территории РФ остались порядка 700-800 «Грачей». Этого количества оказалось вполне достаточным для оснащения Военно-воздушных сил нашей страны с учётом тех задач, которые перед ним стояли и продолжают стоять.

Кстати, TAM постигла печальная судьба. Сотрудничать с предприятием Москва не стала, а обнищавшей независимой Грузии авиазавод был не нужен. В разные годы Минобороны Грузии пыталось возродить производство Су-25. Например, в 2015 году было объявлено о разработке модернизированного варианта советского штурмовика под названием Ge-31 «Бора»

Однако в 2017 году Тбилиси отказался не только от идеи возобновления производства, но и эксплуатации «Грачей». Решение грузинского руководства связано с хроническим дефицитом денег и «переориентацией» на беспилотные комплексы. Таким образом независимая Грузия похоронила свою авиационную промышленность и боевую авиацию вместе с ней.

От Афганистана до Сирии

Проект создания штурмовика под индексом Т-8 обсуждался в высоких кабинетах и стенах конструкторского бюро в 1970-е годы. Вряд ли в тот момент создатели Су-25 могли подумать, что их детище будет так долго и успешно служить Родине.

Не секрет, что проектирование самолётов (особенно, нового поколения) является невероятно сложной задачей. Высококвалифицированные кадры и лучшие КБ наряду с удачными машинами могут создавать весьма посредственные образцы.

Например, сверхзвуковой фронтовой истребитель МиГ-21 удостоился самых лестных отзывов и стал блестящим самолётом своего времени. Чего нельзя сказать о МиГ-23, хотя, как ожидали советские специалисты, эта машина должна была заметно превзойти по возможностям предшественника. Почему так получается?

В процессе упорного беспрерывного труда у инженерного коллектива порой получается, как говорят в науке, «угадать концептуальную мысль». Именно это произошло с Су-25. Машина получилась фантастически надёжной. Об этом свидетельствует тот факт, что «Грач» был отправлен выполнять боевые полёты в Афганистан ещё до завершения государственных испытаний.

Штурмовик удачно действовал в горно-скалистой местности, нанося удары по складам с оружием, командным пунктам и скоплениям боевиков. «Грач» обладал весьма серьёзной боевой нагрузкой (4,3 т), был неприхотлив в обслуживании и мог приземляться на грунтовые аэродромы

Су-25 сохранил жизни сотням лётчиков. За 10 лет афганской кампании на штурмовике ни разу не взорвались топливные баки, хотя вражеские боеприпасы попадали в них постоянно. «Грач» можно было посадить на землю с десятками повреждений и с выключенным двигателем. Хорошо подготовленный лётчик мог посадить самолёт без передней опоры шасси, то есть на фюзеляж.

При разработке Су-25 советские учёные выполнили более 40 различных исследовательских и испытательных программ. Огромную роль в этом процессе сыграл опыт боевого применения. К концу 1980-х годов самолёт получил обновлённые двигатели, тормозные щитки, комплексы защиты от ПЗРК в виде ИК-ловушек ППИ-26.

В Афганистане Су-25 совершили 60 тысяч боевых вылетов. В общей сложности было потеряно 23 штурмовика, при этом ни один лётчик не погиб в воздухе. В среднем на каждый упавший самолёт приходилось 2,8 тысячи часов боевого налёта. Данные цифры красноречиво свидетельствуют о высокой боевой эффективности «Грача».

Су-25 в полной мере отвечал своей главной задаче — непосредственная работа на линии фронта, то есть поддержка наступательных и оборонительных операций Сухопутных войск. Бомбометание и ракетные пуски «Грач» осуществляет на небольших высотах на скорости 400—600 км/ч. Это позволяет лётчику визуально опознавать цель и точнее наносить удары.

В то же время штурмовик оказывается очень уязвим для огня из ПЗРК и крупнокалиберных пулемётов. Этот недостаток в какой-то мере компенсируется качественной бронёй и потрясающей живучестью наиболее важных систем и агрегатов

По сравнению с истребителями «Грач» является тихоходным и неповоротливым воздушным судном. Правда, в классе штурмовиков его с гордостью можно назвать самым манёвренным в мире. Это качество достигается, в том числе за счёт продуманной механизации крыла, которое оснащено выдвижными предкрылками и двухщелевыми трёхсекционными закрылками.

В основном арсенал Су-25 состоит из неуправляемого вооружения — НУР С-5, С-8, С-13, С-24, С-25, кассетные бомбы и бомбы свободного падения различного калибра. Боекомплект управляемого оружия представлен ракетами «воздух-воздух» Р-60М, Р-73, ракетами «воздух-земля» Х-23, Х-25, Х-29, Х-31, Х-35, Х-58, С-25Л, комплексом «Вихрь».

Несмотря на почтенный возраст, Су-25 в модификации «СМ» массово применялся в Сирии наряду с бомбардировщиками Су-24М. Данные самолёты составляли костяк авиакрыла ВКС РФ в арабской республике. На их счету большая часть поражённых объектов террористов.

«Грач» заслуженно завоевал статус «рабочей лошадки» российской группировки. В сутки лётчик Су-25совершал по три-четыре боевых вылета. Широкое применение модернизированных советских штурмовиков и бомбардировщиков позволило сэкономить бюджет сирийской операции. За весь период боёв в САР Россия потеряла только один «Грач».

Отсутствие концептуального единства

Ранее в СМИ можно было встретить точку зрению о том, что штурмовая авиация не будет актуальна в будущих конфликтах. Однако опыт красноречиво сирийской кампании демонстрирует обратное. ВВС любой державы требуется недорогой самолёт, способный эффективно поражать объекты технически слабого противника.

С 2016 года ВКС получают Су-25 в модификации «СМ3». Обновлённая версия отличается от предшествующего образца, прежде всего, более современным радиоэлектронным оборудованием, которое упрощает пилотирование и повышает точность ударов. В частности, Су-25СМ3 оснащён оптико-электронной системой СОЛТ-25, автоматизированной системой управления огнём, комплексом целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта.

В общей сложности «Грач» служит России около 40 лет. Последние годы на повестке дня стоит вопрос о создании штурмовика нового поколения. На текущей момент у нашей страны нет острой необходимости форсировать данный процесс. Су-25СМ3 — вполне современная машина, да и наши «заокеанские партнёры» не торопятся менять более старый A-10 Thunderbolt II («Бородавочник»)

Тем не менее, научно-исследовательские работы на этом направлении России проводить необходимо. Направление, в котором следует развивать научно-техническую мысль, в целом понятно. Новый штурмовки должен превосходить «Грача» по скоростным качествам, боевой нагрузке, боевому радиусу и умению работать на высотах порядка 5 тысяч метров, чтобы находиться вне зоны досягаемости ПЗРК.

При этом крайне важно, чтобы штурмовик нового поколения был относительно недорогим. Если это условие не будет соблюдаться, то проще всего — запустить производство Су-25СМ3 или продолжать его модернизацию до предельного ресурса планера (составляет порядка 60-70 лет).

На сегодняшний день в России отсутствует концептуальное единство по вопросу о новом штурмовике. Экс-главком Виктор Бондарев считает, что разработка самолёта должна осуществляться на базе двухместного бомбардировщика Су-34. Однако далеко не все эксперты согласны с подходом Бондарева. По их мнению, такой штурмовик станет слишком дорогим удовольствием

В 2014 году Минобороны РФ сообщило об опытно-конструкторских работах по теме «Шершень». Речь шла о создании перспективного штурмовика на базе Су-25. Проект был включён в Госпрограмму вооружения (ГПВ) до 2020 года. Однако актуальная информация по нему отсутствует. Велика вероятность, что «Шершень» был приостановлен в связи с пересмотров ГПВ и сокращением военного бюджета.