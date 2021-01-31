Лед тронулся: во Владивостоке участники акции протеста оказались в ловушке

Политика

Во Владивостоке по льду Амурского залива пошли трещины, вследствие чего участники акции столкнулись с опасностью для жизни.

Пытавшиеся выйти со льда на берег молодые люди были оперативно скручены ОМОНом. Другие отряды силовиков находятся на территории яхт-клуба и, по данным VL.RU, развлекают себя фехтованием дубинками.

Всего, как сообщает Znak.com, в акции приняло участие от 60 до 150 человек.