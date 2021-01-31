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Политика
Лед тронулся: во Владивостоке участники акции протеста оказались в ловушке
31 января, 2021 09:43
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Flickr
Во Владивостоке по льду Амурского залива пошли трещины, вследствие чего участники акции столкнулись с опасностью для жизни.
Пытавшиеся выйти со льда на берег молодые люди были оперативно скручены ОМОНом. Другие отряды силовиков находятся на территории яхт-клуба и, по данным VL.RU, развлекают себя фехтованием дубинками.
Всего, как сообщает Znak.com, в акции приняло участие от 60 до 150 человек.
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