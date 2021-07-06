Новости – Политика
Политика
ЛДПР требует возбудить уголовное дело против депутата Валерия Рашкина
6 июля, 2021 16:26
1 мин
1 мин
msk.kprf.ru
Фракция Либерально-демократической партии России в Госдуме требует возбудить уголовное дело против депутата Коммунистической партии страны Валерия Рашкина за организацию в столице акции антипрививочников.
Парламентарии подчеркнули, что ежедневно от коронавируса в России умирают 700 человек – почти 15% от всей смертности в стране. В ЛДПР уверены, поскольку новый штамм COVID-19 начал нещадно атаковать молодежь, стоит признать, что выход только один – вакцинация.
«Мы убеждены, что по фактам подобных спекуляций, которые напоминают призыв большевиков превратить войну империалистическую в гражданскую, нужно просто возбуждать уголовные дела», – говорится в Telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку