Лавров предупреждает: прослушивание Путина приводит к снижению цен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил по поводу влияния слов президента РФ Владимира Путина на цены на газ. Свою реплику он высказал в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса.
В ходе мероприятия руководитель представительства компании Engie в России Альберт Григорян отметил, что после выступления Путина в Европе на 30% снизились цены на газ. В ответ Лавров пошутил, что европейцам стоит почаще слушать выступления российского президента, если после них падают цены на газ.
«Пусть слушают почаще [выступления главы РФ]», - пошутил министр.
Отметим, в последние месяцы цены на газ в Европе показали резки рост. На неделе были зафиксирован рекордный уровень почти в 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. После цены начали снижаться, передаёт РИА «Новости».
Ранее Лавров указал на причастность ЕС и США к газовому кризису в Европе. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».