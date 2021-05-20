Лавров на переговорах с Блинкеным удивился затихшим американским журналистам

Политика

Глава МИД России Сергей Лавров высказал удивление поведением американских журналистов во время переговоров с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, которые прошли минувшей ночью в Рейкьявике.

Российский министр иностранных дел до этого неоднократно обращал внимание на то, что представители американских СМИ начинают громко выкрикивать вопросы министрам, которые зачастую просто остаются без ответа.

«Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы», - обратился Лавров к Блинкену с иронией.

После этого журналисты адресовали министру несколько вопросов, которые остались без ответов.

Во время прошедшей встречи министр иностранных дел России заявил, что Москве и Вашингтону необходимо разобраться в двусторонних отношениях.

Блинкен отметил, что стабильные и предсказуемые отношения между двумя странами на пользу всему миру, сообщает «Рен ТВ».

Ранее Лавров буквально был шокирован хамским поведением корреспондента на пресс-конференции в Душанбе. Журналист британской телерадиовещательной компании BBC прервал его речь.