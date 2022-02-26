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Политика
Латвия обиделась на Николая Баскова и внесла его в чёрный список
26 февраля, 2022 10:58
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press
МИД Латвии внес российского певца Николая Баскова в чёрный список. Поводом послужила его поддержка «российской агрессии против Украины».
Ранее Басков публично поддержал специальную военную операцию РФ на Украине. «Россия имеет полное право взять на себя защиту ДНР и ЛНР», - написал он в Instagram.
Певец также отметил, что США с союзниками намерены «уничтожить» Россию, заявляя о мирном характере НАТО - это ложь.
Теперь Басков в черном списке МИДа Латвии, сообщает телеграм-канал «Подъем».
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