Латвии не нужна электроэнергия из Беларуси

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В Латвии утвердили методику, которая предотвратит попадание в республику произведенной на БелАЭС электроэнергии.

Согласно протоколу заседания, латвийской государственной Комиссии по регулированию общественных услуг в случае запуска БелАЭС в Островце Латвия приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью.

По мнению латвийской стороны, действия Минска несут риски мировой ядерной безопасности. Также утверждается, что во внимание были приняты развитие недавних протестных событий в Беларуси, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, заявил, что в сложившейся политической ситуацией совместное с Беларусью проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году невозможно.