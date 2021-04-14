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«Квадрига тьмы» и «правящий миром дракон»: Максим Шевченко описал путинский режим

Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 11:36
2 мин
Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 11:36
2 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Политик и журналист Максим Шевченко не так давно стал лидером Российской партии свободы и справедливости (РПСС) и намерен баллотироваться в Государственную Думу в этом году. Он порассуждал о том, с какими трудностями партии придется столкнуться в выборной гонке и назвал президента России Владимира Путина сказочным персонажем.

«Ты живёшь в мире, где правит дракон. Дракон рано или поздно к тебе прилетит, если ты тут ходишь и что-то выстраиваешь, свои конструкции», – сказал Шевченко.

По его словам, путинский режим довел страну до крайней точки разрухи, причем не только экономической, но и культурной. Шевченко убежден, что нация оказалась в тупике, ей некуда и незачем развиваться, поскольку Россией «правит квадрига тьмы: бюрократия, силовики, олигархат и криминал». Политик подчеркнул, что все причастные к этому преступлению будут привлечены к уголовной ответственности, передает интернет-издание «Открытые медиа».

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ТЕГИ
Выборы
Госдума
Максим Шевченко
РПСС
Путинский режим
Дракон
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