Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Кузен британской королевы пытался продать доступ к окружению Владимира Путина

Кирилл Савушкин
9 мая, 2021 19:54
1 мин
Кирилл Савушкин
9 мая, 2021 19:54
1 мин
d75/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
d75/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Кузен королевы Великобритании Елизаветы II принц Майкл Кентский отметился в медиапространстве после того, как в конфиденциальной беседе пообещал более чем за миллион рублей в день познакомить своих клиентов с окружением Владимира Путина.

Однако, принц не знал, что «инвесторы из Южной Кореи», с которыми он вел беседу в Zoom, оказались журналистами, которые немедленно предали столь специфические услуги огласке.

Как передает «Фонтанка», 78-летний принц официально не входит в королевскую семью и не может претендовать на престол. Он руководит консалтинговой фирмой уже около 40 лет. При этом, кузен королевы несколько раз бывал в России, однако с Владимиром Путиным в последний раз встречался в далеком 2003 году.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Великобритания
Журналисты
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!