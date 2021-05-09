Новости – Политика
Политика
Кузен британской королевы пытался продать доступ к окружению Владимира Путина
9 мая, 2021 19:54
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d75/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Кузен королевы Великобритании Елизаветы II принц Майкл Кентский отметился в медиапространстве после того, как в конфиденциальной беседе пообещал более чем за миллион рублей в день познакомить своих клиентов с окружением Владимира Путина.
Однако, принц не знал, что «инвесторы из Южной Кореи», с которыми он вел беседу в Zoom, оказались журналистами, которые немедленно предали столь специфические услуги огласке.
Как передает «Фонтанка», 78-летний принц официально не входит в королевскую семью и не может претендовать на престол. Он руководит консалтинговой фирмой уже около 40 лет. При этом, кузен королевы несколько раз бывал в России, однако с Владимиром Путиным в последний раз встречался в далеком 2003 году.
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