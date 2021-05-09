Кузен британской королевы пытался продать доступ к окружению Владимира Путина

Политика

Кузен королевы Великобритании Елизаветы II принц Майкл Кентский отметился в медиапространстве после того, как в конфиденциальной беседе пообещал более чем за миллион рублей в день познакомить своих клиентов с окружением Владимира Путина.

Однако, принц не знал, что «инвесторы из Южной Кореи», с которыми он вел беседу в Zoom, оказались журналистами, которые немедленно предали столь специфические услуги огласке.

Как передает «Фонтанка», 78-летний принц официально не входит в королевскую семью и не может претендовать на престол. Он руководит консалтинговой фирмой уже около 40 лет. При этом, кузен королевы несколько раз бывал в России, однако с Владимиром Путиным в последний раз встречался в далеком 2003 году.