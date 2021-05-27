Курс Евросоюза в отношении Беларуси резко изменился. Он не отдаст республику в руки России

Политика

Евросоюз стремится сблизить Беларусь с политическим объединением 27 государств, но ни в коем случае не отдавать в руки России. Об этом сказал глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Несмотря на это заявление, он считает необходимым ограничение авиасообщения и введение новых санкций против Беларуси. Шалленберг обосновывает это ситуацией с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Министр считает, что действия президента Беларуси Александра Лукашенко говорят об одном - он испытывает страх перед гражданами, пишет РИА Новости.

Инцидент с самолетом произошел 23 мая. На борту был оппозиционер Роман Протасевич - его задержали вместе с девушкой - россиянкой Софией Сапегой.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал действия белорусских властей неприемлемыми и оценил посадку самолета как «акт пиратства».