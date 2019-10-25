Курды-оккупанты вместе с боевиками Ат-Танфа займутся охраной нефтяных территорий Сирии

В Сети появилась аудиозапись переговоров главы проамериканского подразделения «Магавир Ат-Таура» и главаря «Военного совета Ат-Танфа» Мухаммада ат-Талаа. Из нее становится ясно, что боевикам больше не нужно прикрываться борьбой с ИГ* в южной части Сирии. У американцев появились для них «другие задачи».

Автор телеграм-канала «Майор и Генерал» предположил, что речь идет о будущей передислокации боевиков из Ат-Танфа в Заевфратье. Вероятно, им будет поручено охранять захваченные у Дамаска нефтегазовые земли в качестве подрядчиков американских ЧВК.

США довольно легко оставили свои позиции на севере САР, но не отказались от сирийских энергоресурсов. На территориях, богатых нефтью и газом, по-прежнему находятся американские подразделения ССО. Их цель - наводка авиации, поскольку Штаты считают юго-восточную часть Сирии зоной применения своих боевых самолетов, необходимых для защиты контрабандной нефти.

Незаконная добыча и продажа нефти является прибыльным «занятием» американцев, позволяющим покрывать расходы на военные операции на Ближнем Востоке. В этом США активно помогали курды-террористы, но на фоне турецкой операции «Источник мира» их потенциал угас, и американцам понадобились новые силы. Возможно, вместе с курдскими формированиями охранять нефтяные земли будут боевики «Магавир ат-Тауры».

Ранее СМИ писали, что в результате спецоперации «Буря Джазиры» в 2017 году силы SDF по пути к нефтегазовым территориям захватили все на своем пути, зайдя далеко за пределы курдских земель. «Демократические силы» уничтожили не одну арабскую деревню, и местные активисты даже назвали их действия геноцидом.

Захватчики быстро нашли общий язык с боевиками ИГ, договорившись об участии в торговле контрабандной нефтью. По итогу соглашения с «Демократическими силами» джихадисты заняли нефтегазовые месторожения Сирии в обмен на часть прибыли от продажи «черного золота».

Курдам-оккупантам не удалось взять под контроль сирийскую нефть, зато американцы по-прежнему «снимают сливки» с ее незаконных продаж. В это время боевики SDF и переодетые в них экс-члены ИГ довольствуются незначительной прибылью, по большей части обеспечивая безопасность этих земель в угоду США.

Сейчас ситуация меняется, и к курдским террористам придут члены «Магавир ат-Таура». Они обучались под непосредственным контролем инструкторов из международной коалиции на базе «Ат-Танф» в Сирии. В группировку входят как боевики «умеренной оппозиции», так и беглые террористы ИГ.

По словам главы оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, летом 2019 года часть боевиков была переброшена из Ат-Танфа в Заевфратье. По данным SMM Syria, американцы планировали поставить арабских главарей группировки на ключевые позиции в районах, находящихся под контролем курдских оккупантов. Так они хотели «снизить напряженность» в регионе.

По мнению главреда «Национальной обороны» Игоря Коротченко, на фоне неравных долей в «нефтяном бизнесе» повышается градус ухудшения отношений между «Демократическими силами» и США. В интервью ФАН эксперт подчеркнул, что изначально Вашингтон обеспечивал SDF оружием и деньгами, но после старта турецкой операции просто бросил их на произвол судьбы. По его словам, это сильно обидело Отряды народной самообороны (YPG).

Коротченко считает, что это произошло потому, что США больше не доверяют курдам и, возможно, опасаются нападения со стороны SDF. Именно поэтому американцы выдавливают курдские формирования с нефтяных земель. «Дележка» сферы влияния в «нефтяном бизнесе» только увеличивает напряженность между ними. Эксперт уверен, что далее разногласия США и курдов усугубятся еще больше.

*Организация запрещена на территории России