Политика

В 2014 году компания, зарегистрированная на преподавательницу танцев из Москвы Айю Белову, приобрела долю для «Роснефти» в итальянском шинном гиганте Pirelli. Сделка была заключена на Петербургском экономическом форуме в присутствии президента России Владимира Путина - ее называли не только экономическим, но и политическим событием.

Расследование опубликовало издание «Важные истории». Официально 13% Pirelli купила зарегистрированная в Люксембурге фирма Long Term Investments Luxembourg. Стоимость сделки составила полмиллиарда евро.

Фирма-покупательница принадлежала компании «Долгосрочные инвестиции». На момент покупки ее хозяйкой была Белова.

Девушке не исполнилось и 28 лет, когда состоялась сделка. Найти ее среди бизнесменов не удалось - вместо этого имя Беловой обнаружили на сайте московской танцевальной школы.

Журналисты обратились к ней за комментариями, но та сначала просила перезвонить, а потом и вовсе перестала брать трубку.

Бизнесмен из списка Forbes, попросивший не называть его имени, предположил, что сложные схемы владения иностранными активами связаны с санкциями. Увидеть реальных бенефициаров в такой ситуации становится труднее.

Ранее издание опубликовало расследование о «подруге» Владимира Путина Светлане Кривоногих. Некогда жившая в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге женщина сейчас владеет дорогими активами и недвижимостью. Кремль два дня комментировал расследование.