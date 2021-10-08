«Куму» Владимира Путина выдвинули обвинения в госизмене и содействии терроризму
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бизнесмен Виктор Медведчук обвинен в государственной измене и содействии терроризму на Украине. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Новые обвинения в адрес Медведчука связаны с событиями 2014 года, когда был сорван контракт на поставку из ЮАР на Украину угля. СБУ считает, что бизнесмен специально создавал преграды для контракта, после чего способствовал поставкам угля из ДНР и ЛНР.
Также в деле оказались замешаны некие «высокопоставленные чиновники». По версии СБУ, они также создавали некие «искусственные преграды». После того как возникли перебои в поставках угля, эти чиновники, при посредничестве Медведчука, участвовали в организации схемы доставки топлива из неподконтрольных Киеву территорий. СБУ убеждена, что эти действия были направлены на то, чтобы вернуть Украину «в орбиту влияния РФ», передаёт «Коммерсантъ».
Напомним, Виктор Медведчук называется кумом российского президента Владимира Путина. Существует версия о том, что в 2004 году бизнесмен крестил дочь главы РФ.