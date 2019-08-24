Куда полетят американские «Томагавки»

На прошедшем 23 августа оперативном заседании Совета безопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что США «срежиссировали пропагандистскую кампанию» о якобы несоблюдении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Лишним тому доказательством глава государства назвал недавнее испытание американской крылатой ракеты, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 километров.

«Такое вооружение относится к категории запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора», — сказал Путин.

Российский лидер опасается, что Соединённые Штаты могут разместить запрещённые ранее ракеты в Азии или Восточной Европе. По словам Путина велика вероятность, что сначала американцы развернут ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а потом они могут появиться на станциях ПРО в Румынии и Польше.

Европа — не вассал США

Испытания американской крылатой ракеты, состоявшееся 18 августа, вызвало в Москве бурную негативную реакцию. Некоторые политики и эксперты даже заявили, что Соединённые Штаты якобы запустили ракету, которую разрабатывали последние несколько лет. По их мнению, испытание доказывает, что Штаты последовательно нарушали Договор.

Однако в реальности американцы запустили морскую крылатую ракету Tomahawk из универсального пускового контейнера, который устанавливается на эсминцы и крейсера. Особенность МК-41 заключается в том, что он может запускать как крылатые, так и зенитные ракеты. Сухопутные модификации этого контейнера сейчас развёрнуты в Польше и Румынии.

Таким образом американцы фактически доказали оправданность опасений Москвы, связанных с размещением «элементов ПРО» в Восточной Европе. Из пусковых установок могут вылетать морские крылатые ракеты, достаточно лишь поменять на них программное обеспечение.

Без сомнения это не очень приятная перспектива для нашей страны. Однако поводов для паники или начала войны с НАТО также нет. «Томагавки» (пожалуй, за исключением последней модификации) являются достаточно лёгкой целью для наших систем ПВО. Кроме того, из станций в Румынии и Польше не может быть нанесён массированный удар. По разным данным, они могут вместить лишь несколько десятков крылатых ракет.

Для усиления восточноевропейского направления Соединённым Штатам придётся запустить строительство новых станций, либо начать производство мобильных ракетных комплексов, способных наносить удары сухопутными «Томагавками» или баллистическими ракетами. Например, до конца 1980-х годов в Европе были развёрнуты самоходные системы Pershing.

В России постоянно говорят о том, что американцы мечтают нарастить военное присутствие в Европе. Выход из ДРСМД — якобы один из способов обострения геополитического противостояния и инструментов давления на РФ. А Европа для США — лишь плацдарм для агрессивных акций.

С одной стороны, всегда необходимо держать в уме самый негативный и мрачный сценарий. Например, в мае 1941 года Иосиф Сталин вряд ли допускал вероятность того, что осенью войска Гитлера будут стоять под Москвой.

С другой стороны, на текущий момент у США нет военно-политических поводов для переброски сотен ракет в Европу. Российско-американские отношения за последние годы не улучшились, но хуже тоже не стали. Более того, Дональд Трамп в отличие от Барака Обамы не против регулярного общения с Путиным и даже позвал Россию обратно в «большую семёрку».

Неразумно лишний раз демонизировать Штаты. Американцы — нация умная и практичная. Они прекрасно осознают, что развёртывание большого количества ракет вблизи рубежей РФ будет означать возвращение в эпоху холодной войны. Нужно ли это США, если в целом Москву удаётся «сдерживать» и без этого?

Однозначно против размещения ракет выступят лидеры ведущих европейских держав. Европа заинтересована в сохранении НАТО и военного присутствия США, но у неё нет причин для соглашательства в вопросе, который напрямую касается собственной ядерной безопасности.

В нашей стране принято называть Европу «вассалом» Соединённых Штатов. Дескать, как американцы скажут, так оно и будет. К сожалению, упрощённый взгляд на сложный комплекс отношений между Европой и США присутствует не только в СМИ, но и в головах части политической элиты РФ.

Номинально Европа почти всегда поддерживает действия Штатов, и ситуация с ДРСМД на сегодняшний день исключением не является. Например, канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно указывала на вину РФ в нарушении Договора, не комментируя при этом очевидные прегрешения американцев.

Однако лояльность Европы имеет определённые границы, причём весьма осязаемые. Старый Свет неоднократно шёл наперекор воле заокеанских союзников, не поддерживая военные акции Вашингтона или разрушение ядерной сделки с Ираном. Сейчас Франция и Германия крайне недовольны торговой политикой Штатов, которая ослабляет экономику еврозоны. Кстати, Brexit также произошёл вопреки призывам Вашингтона.

Конечно, можно предположить, что на развёртывание ракет могут согласиться страны Прибалтики, Польша и та же Румыния. Однако маловероятно, что руководство данных государств примет подобные решения без учёта мнения более крупных и влиятельных участников НАТО, включая Францию и Германию, не заинтересованных в обострении конфронтации с РФ.

Размещение ракет в Восточной Европе вызовет необходимость кардинального пересмотра военных сценариев в натовских штабах. Ведь удар по одной стране альянса означает нападение на весь блок. Иными словами, Париж и Берлин будут обязаны вступиться за Польшу, если она, пребывая в очередном русофобском угаре, позволит США развернуть «Томагавки» на своей территории.

«Сдержать» китайского дракона

Как бы то ни было, демонтаж ДРСМД является серьёзной угрозой для национальной безопасности России, но главным образом разрушение Договора направлено против Китая. Об этом последние годы постоянно говорит замдиректора Института США и Канады Павел Золотарёв. С точки зрения Соединённых Штатов развёртывание ракет в Азии позволит «сдержать» растущее военное могущество Поднебесной, считает эксперт.

«В идеале ДРСМД и СНВ-III (ограничивает количество межконтинентальных баллистических ракет. — РП) должны носить многосторонний характер. Сейчас в мире три крупнейшие ядерные державы. Да, Китай пока ещё отстаёт по ядерному потенциалу от РФ и США, но в последние годы Поднебесная проводит курс на наращивание возможностей ядерного поражения. Однако удастся ли вовлечь в переговорный процесс Пекин и на каких условиях — это пока вопрос без ответа», — заявил Золотарёв ранее телеканалу RT.

Вашингтон несколько раз публично призывал КНР сесть за стол переговоров, заключив трёхстороннюю сделку, и на это у американцев был веский повод. За минувшие 30 лет Китай накопил самый большой в мире арсенал сухопутных ракет средней и меньшей дальности, но отказывается обсуждать его ограничение и ликвидацию.

В связи с этим выход США из ДРСМД уже не воспринимается как исключительно агрессивный провокационный акт. Штаты опасаются за безопасность своих баз в Восточной Азии, где дислоцированы свыше 100 тысяч человек. Между тем баланс сил в регионе постепенно смещается в сторону Пекина. На текущий момент КНР по факту вытеснила Штаты из Южно-Китайского моря, где американские ВМС долгое время чувствовали себя хозяевами.

Современные китайские ВС всё равно намного слабее американской армии и флота. В некоторых сферах отставание Пекина от Вашингтона является критическим. Однако, если верить официальным документам Поднебесной, через 20-30 лет вооружённые силы страны будут находиться на совершенно ином технологическом и оперативном уровне.

Выход из ДРСМД позволил США начать переговоры о включении в Договор Китая. Также у Вашингтона появился предлог для втягивания в этот процесс Москвы.