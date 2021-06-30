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Политика
Куда плыл Defender? В НАТО раскрыли карты
30 июня, 2021 23:41
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Nina Liashonokukrinform/Keystone Press Agency/Globallookpress
Специальный представитель главы НАТО по Южнокавказскому и Азиатскому регионам Джеймс Аппатурай раскрыл планы Альянса.
По его словам, НАТО сохранит свое присутствие на Черном море. Более того, в планах - укрепление сотрудничества с Грузей. Именно туда, по словам Аппатурая, прибыл наделавший шума в районе Крыма эсминец Defender.
«У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия» - приводит его слова «Интрефакс».
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