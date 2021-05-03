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Кто старое помянет: Россию обозвали «врагом свободы» из-за событий двухсотлетней давности

Антон Мельников
3 мая, 2021 18:07
2 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 18:07
2 мин
Ondrej Deml/CTK/globallookpress
Ondrej Deml/CTK/globallookpress

Россия выступала против польской конституции в 1791 году, поэтому она являлась «врагом свободы». Об этом во время речи по случаю 230-летия конституции заявил президент Польши Анджей Дуда, припоминая непринятие конституции со стороны Российской империи.

Дуда отметил, что в принятой 3 мая 1791 года конституции тогда еще Речи Посполитой значился девиз: «Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа».

По его словам, эти слова были «прекрасным посылом», который «несся через поколения и стал навсегда огромным сокровищем нашего (польского – прим.) исторического наследия, фундаментом нашей демократии и в итоге всех демократий».

Он подчеркнул, что эти ценности «не могли вытерпеть враги свободы», чем объясняется последующая в 1972 году Русско-польская война.

«Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия», — приводят слова президента Польша «Известия».

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Польша
Россия
Свобода
Анджей Дуда
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