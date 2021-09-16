Кто прошлое помянет - тот Мария Захарова: представитель МИД «подколола» Францию
Реакция официального Парижа на решение Австралии разорвать соглашение о строительстве неатомных подлодок вызывает удивление. В прошлом Франция сама поступала таким же образом. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Днем ранее США, Великобритания и Австралия заявили о заключении партнерства в области обороны и безопасности (AUKUS). Первый шаг в рамках данной инициативы предполагает строительство атомных подводных лодок для австралийского ВМФ. При этом Австралия откажется от соглашения о строительстве подводных лодок, которое ранее было заключено с Францией.
Новость о том, что Австралия отказывается от французских подлодок вызвала резкую реакцию Парижа. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение подрывает доверие между партнерами и ставит вопросы о поведении США. Кроме того, министр заявил, что он «разгневан» произошедшим, и что отказ от французских подлодок воспринимается как «удар в спину».
Захарова в своём комментарии припомнила отказ Франции от сделки с Россией по двум авианосцам «Мистраль».
«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное», - заявила представитель МИД, отметив, что Париж в прошлом отменил сделку по авианосцам. Её слова приводит агентство «ТАСС».
Напомним, один из кораблей »Мистраль« был готов к передаче российскому ВМФ в ноябре 2014 года. Позднее в том же месяце французское руководство приняло решение притормозить передачу кораблей из-за ситуации на Украине.