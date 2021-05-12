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Политика

Кого из мировых лидеров могут пригласить на петербургский форум в обстановке обострившихся разногласий

Лилия Караева
12 мая, 2021 18:11
2 мин
Лилия Караева
12 мая, 2021 18:11
2 мин
ПМЭФ
TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Стало известно, кто из мировых лидеров мог бы посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в условиях разногласий Запада с Россией. Мероприятие пройдет в июне.

Почетным гостем станет делагация из Катара. По видеосвязи выступит премьер-министр Австрии Себастьян Курц. Они подтвердили свое участие.

Что касается европейских лидеров, то их участие зависит от политической ситуации. Президент Чехии Милош Земан мог бы посетить форум, но помешают обострившиеся недавно отношения с Россией. Маловероятен визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, пишет «ПолитЭксперт».

Невысока вероятность приезда премьер-министра Индии Нарендры Моди и главы КНР Си Цзиньпина. То же касается премьера Японии Ёсихидэ Суги.

Гостем ПМЭФ может стать президент Турции Реджеп Эрдоган. Не исключен визит нынешнего лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее стало известно, сколько стоит посетить пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

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