Вид на Крым с высот

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе не на шутку раззадорил мировое сообщество, поддержав в своём twitter суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Если Израиль добьётся признания своего права над спорными территориями хотя бы от США – создастся прецедент для Крымского полуострова, и США будет сложнее впредь вести политику двойных стандартов.

Голанские высоты – давний предмет спора между Сирией и Израилем. В 1967 году в ходе Шестидневной войны две трети территории, прежде находившейся под контролем сирийцев, оказались захвачены израильтянами. В 1981 году Кнессет провозгласил свой суверенитет над Голанскими высотами, но мировое сообщество осудило это решение и продолжает считать территорию сирийской. В итоге по факту две трети территории контролируются Израилем, хотя....

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Голаны – довольно обширная территория, и с экономической точки зрения наиболее благополучный район Израиля. Здесь процветает сельское хозяйство, много памятников архитектуры, нет проблем с водоснабжением, что особенно важно в условиях засушливого климата. Израиль активно развивает этот район, хотя, с точки зрения международного права, все еврейские поселения на этих территориях незаконны.

«Спустя 52 года пришло время для Соединенных Штатов полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют решающее стратегическое значение для безопасности израильского государства и региональной стабильности», — написал президент США в своём twitter.

Заявление Трампа эксперты связывают в первую очередь с грядущими выборами в Израиле.

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Впрочем, другие эксперты считают, что это не поможет, как не помог и перенос американского посольства в Иерусалим. Выборы выборами, но Израиль живёт в окружении арабских стран, портить отношения с которыми не стоит.

Помощники Трампа поддержали своего президента, а вот в Европе осудили намерения США признать суверенитет Израиля над Голанами. «Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами — оккупированной территорией — будет противоречить международному праву, в частности обязательству государств не признавать незаконную ситуацию», — заявили в Министерстве иностранных дел Франции.

Пока не ясно, действительно ли США пойдут на официальное признание израильского суверенитета. Но, как бы там ни было, оно будет односторонним, и мировое сообщество его не признает. С другой стороны, Израиль по факту уже много лет контролирует Голаны, и никто не сможет заставить израильтян отказаться от своей политики.

На деле признание со стороны США мало что изменит

Официально Россия осудила идею Трампа и, точно так же, как и мировое сообщество, считает Голаны сирийской территорией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные призывы могут дестабилизировать и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке.

«Пока это только некий призыв, будем надеяться, что призывом это и останется», - подчеркнул он.

Тем не менее, возможное признание может помочь Кремлю извлечь выгоду в споре о Крыме. Западные комментаторы полагают, что своим твитом Трамп, по сути, расчистил путь для международного признания Крыма российским. Причём, несмотря на многочисленные резолюции США, осуждающие «аннексию» полуострова Россией, в американском законодательстве есть лазейки, которые могут позволить признать Крым нашим – если вдруг президент США решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Конечно, рассчитывать на признание Крыма российским, в особенности со стороны США, в ближайшем будущем не придётся

Но зато Россия сможет перестать оглядываться на США и действовать по своему разумению в вопросах Крыма. По сути, своим заявлением Трамп свёл на нет международное осуждение возвращения полуострова, а у Владимира Путина появился в руках мощный козырь. Если можно Израилю – то почему нельзя России?



Автор: Masterpjz9, wikipedia