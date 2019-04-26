Крым как «историческая несправедливость»

В действительности всё случилось раньше: 19 февраля 1954 Президиум Верховного Совета СССР тянул к потолку партбилеты, голосуя за то, чтобы Крым отошёл «братской Украине». Формальной мотивировкой для решения стали:

общность экономики

территориальная близость

культурное родство между Крымской областью и УССР.

На деле всё обстояло несколько иначе

Зайдём издалека. Через три недели грядёт 75-летие иного нормативно-правового акта времён СССР, который находится в самой тесной, если не сказать непосредственной связке с передачей Крыма Украине. Речь об указе товарища Сталина о выселении татар с Крымского полуострова за сотрудничество с оккупационными властями фашистской Германии и участие в Татарском специальном горно-егерском полку СС.

Недоверие Сталина к крымским татарам было небеспочвенным. Регион обескровлен войной. Под боком Турция. И что учудят представители этноса, имеющего априорные антисоветские и антироссийские настроения — Бог весть.

Сталин, выселявший татар, был на удивление «мягок». Расправиться, как минимум, с мужской частью крымско-татарского населения, перешедшей в военное время на сторону врага, давал возможность даже УК РСФСР, точнее – его 193 статья, предусматривающая расстрел с конфискацией имущества.

Крымским татарам дали абсолютный минимум времени и, погрузив в вагоны, в античеловеческих условиях, выдворили с полуострова 423 100 человек, из которых порядка 377 000 были женщины, старики и дети. Официальные данные свидетельствуют о гибели в дороге 191 человека.

Везли, как возят скот на убой. Слабые и беззащитные (старики и дети) умирали первыми от обезвоживания и в результате неоказания медицинской помощи. На станциях для того, чтобы избавиться от трупов взрослых открывали двери. Мёртвых детей выкидывали в окно, не давая обезумевшим от горя родителям похоронить их.

Впоследствии, уже после распада советской империи, многие отечественные средства массовой информации назовут такие потери «естественными».

Только ли крымские татары были депортированы из Крыма?

Нет. Было выдворено более 15 тысяч греков. Депортировались болгары (12,5 тысяч). Большую часть крымских татар отправили в Узбекистан. Представители иных этносов были распределены в различные регионы РСФСР и Среднюю Азию.

Крым взвыл

Не в переносном смысле слова, оплакивая этот великий исход коренных народов, а в прямом.

Сельскому хозяйству был нанесён колоссальный ущерб. Парадокс, но от указа «великого Сталина» регион пострадал намного сильнее и «надёжнее», чем от действий фашистских оккупантов.

Согласно только лишь официальным данным к 1950 году производство зерна снизилось в пять раз (в сравнении с 1940 годом). Вдвое снизилось производство овощей. Втрое — табака. К моменту принятия решения (будем условно относить его к 1953 году) по всей Крымской области работало всего 29 магазинов продовольственных товаров и 11 магазинов промтоварной классификации.

Один магазин, где можно было купить еду, обеспечивал потребности населения, проживавшего в радиусе 15-20 км.

Идея присоединить Крым к Украине возникла у первого секретаря ЦК Компартии Украины Никиты Хрущёва в том же 1944 году. Велев подготовить справку по Крыму, уроженец села Калиновка Курской области, как полагают некоторые исследователи имевший вовсе не украинские, а скорее польские корни, метнулся в Москву, где заявил:

— Украина разрушена, а из неё, при этом, тянут все соки! Полагаю возможным отдать ей Крым.

«Подхватить» обезлюдевший в один миг полуостров, населив его крепкими, ориентирующимися в особенностях ведения сельского хозяйства людьми из южных регионов УССР? А почему бы, собственно, и нет? Но за свою неосторожность Хрущёв был предан остракизму.

Такого рода опрометчивость могла стоить Никите Сергеевичу весьма и весьма дорого. Как ему удалось сохранить пост и жизнь, предложив в Кремле изменить территориальные границы РСФСР? Большая загадка. Хрущёву пришлось выслушать немало «лестных» эпитетов в свой адрес. Этим и ограничились.

Шли годы. Смеркалось

После кончины Иосифа Виссарионовича Сталина в 1953 году и расстрела его главного цербера Лаврентия Павловича Берии новому руководству страны было важно кровь из носу продемонстрировать наивысший уровень личной компетентности в части управления государством. Каким же образом?

Во-первых, нужно было решить более чем остро стоявшую продовольственную проблему. Поднять сельское хозяйство. Именно Никита Хрущев, избранный первым секретарём ЦК КПСС на сентябрьском пленуме 1953 года, зачитал доклад о мерах дальнейшего развития сельского хозяйства в Советском Союзе.

Спустя месяц Никита Сергеевич отправился в Крым. Нет бы — ограничиться одними лишь водными процедурами на берегу всё еще ласкового в первой декаде октября Чёрного моря. Первого секретаря ЦК в тандеме со «вторым человеком в партии» Георгием Маленковым понесло в районы, общаться с «осчастливленными» переселением в Крым русскими колхозниками.

Шок, который испытали Хрущев и Маленков, сопровождаемые дочерью первого секретаря ЦК Радой и её супругом, редактором газеты «Известий» Алексеем Аджубеем, граничил с паникой.

Опустевшие после «глобально-принудительного исхода крымских татар» земли. Согнанные в принудительном порядке русские, по большей части приехавшие с Волги и с северных областей. Эти люди жаловались на то, что родная их сердцу картошка здесь не растёт, а виноград, с которым они не привыкли иметь дело, практически выродился.

Страх в душу Хрущёва закрался в тот момент, когда информация о его приезде просочилась в массы. И эти массы — серые, угрюмые, разительно отличающиеся от тех, которые привечали его на демонстрациях в Москве, перекрыли движение и стали просить, а вернее, насколько это возможно мягко требовать ответов на интересующие их вопросы.

— Что с едой?

— Помогите с жильём!

— Помощь народу будет?!

— Нас пригнали сюда…

Хрущев с ужасом смотрел на эти лица, опухшие… нет, не от бытового алкоголизма. Жителям российских областей, согнанным сюда в добровольно-принудительном порядке, было невдомёк, что такое москиты.

— Мы не знаем, как здесь жить! — неслось отовсюду.

Ещё большее впечатление произвели заброшенные, опустевшие дома крымских татар, которые, несмотря на директиву «О принятии на баланс коммунальных органов домов в городах и курортных посёлках Крымской области, ранее принадлежавших спецпереселенцам», напоминали Чернобыль после аварии. Но о том, что такое зона радиационного отчуждения никто не знал.

Покинутые дома за 5 лет простоя обветшали, и ремонтировать их было уже нерентабельно. Что ж с ними делать? Знамо что. «Продать трудящимся». А на кой чёрт им сдались эти развалины? Вопрос не имеет отношения к делу.

Крым начала 50-х был ужасен

Можно ли говорить о том, что действия Никиты Хрущева были направлены на то, чтобы (по одной из версий) задобрить партийную номенклатуру УССР, облагодетельствовать к 300-летию Переяславской рады, либо компенсировать ущерб от репрессий в Украине, в которых первый секретарь союзного ЦК принял самое непосредственное участие? Навряд ли.

«Подарочек» — тот ещё!

В украинских СМИ той эпохи, конечно, «дуже дяковали» за «цэй великодушний, благородний акт братьного росiйського народу».

Благородство заключалось в том, что, вытравив из региона полмиллиона человек и подождав, пока область превратится в филиал ада на земле, доверить решение вопросов братьям-украинцам, которые в бытовых разговорах той эпохи, осерчав, посылали друг друга не туда, куда посылают русские люди, а в Крым.

Однако русскому (а вернее польскому) Хрущёву пришлось приложить невероятные усилия для того, чтобы уломать Алексея Кириченко, в 1953 году занявшего пост первого секретаря компартии Украины, взять Крым.

Алексея Илларионовича вспоминают, как «гарного парубка», человека незлого и шустрого. И только Хрущёв после крайне непростого разговора приписал ему крайнюю грубость и фанфаронство.

А разговор был, действительно, непростым

— Украина должна взять Крым. Иного способа навести там элементарный хозяйственный и бытовой порядок нет! — категорично заявил Хрущёв вызванному на ковёр Кириченко, заметив, как на лице этого вполне мужественного и достойного человека вдруг проявился нервный тик.

Алексей Кириченко, который в ходе встречи, был действительно беспрецедентно резок на слова, не расстался со своей должностью только потому, что Хрущёв прекрасно понимал: мало-мальски грамотный хозяйственник, назначенный на его место, будет вести себя ещё более резко.

Вообразите себе: вы буквально вчера возглавили республику, на баланс которой хотят повесить практически мёртвый и обескровленный регион с упавшими в 5 раз показателями. Регион этот населён людьми, которые элементарно не обучены методике выживания в предлагаемых обстоятельствах «русского Крыма».

С вас будут спрашивать «за надои» уже завтра. И для того, чтобы поднять этот регион, вам потребуется приложить максимум усилий в течение многих лет. Но… поправок на «вчерашний день» никто делать не будет.

Дякуйте нам, братья.

Пришлось «подяковать»

Ну, разумеется, в реалиях единого — фактически! — унитарного государства, находящегося под жёстким контролем центра (Москвы), Крым, территориально примыкающий к Украине, лучше было «заводить» именно на администрацию УССР.

Какой-то изощрённой политики или попытки «ублажить» таким весьма и весьма странным образом руководство украинской республики, рассчитаться за старые грехи и долги и даже сделать «презент» супруге (у Никиты Сергеевича она была типичной «западенкой» — уроженкой Западной Украины) не было и не могло быть.

Решение как решение! Не лучше, не хуже многих. Логичное, вдумчивое, если не единственно возможное. В конце концов, Хрущёву и в страшном сне не могло присниться, что в декабре 1991 года будет снят кошмарный триллер под названием «Трое из Беловежской пущи», где после совместного распития спиртных напитков прогрессивные политики поставят точку в истории СССР.

Соответствовала ли по законодательству процедура передачи?

Сейчас модно говорить о том, что, дескать, нет. Закон предусматривал обсуждение и принятие такого решения Верховными советами обеих республик, а получилось, что решение приняли исключительно президиумы, а уж утвердил его соответствующим законом Верховный Совет СССР. И случилось это, как раз, 26 апреля. Ну, а потом «под это дело» подогнали и 14-ю статью Конституции РСФСР, убрав из неё Крымскую область.

Про Севастополь, якобы, и вовсе «забыли». Город имел центральное подчинение и формально вообще никогда не передавался Украине, а перешёл к ней «по умолчанию».

Так ли это? Ну, конечно же, да.

Ещё 29 октября 1948 года, за 5 лет до описываемых событий, был издан указ Верховного Совета РСФСР «О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр». Это был вполне логичный шаг.

Сделан он для скорейшей «реинкарнации» города русских моряков, который автоматически получал «автономный» бюджет и больше не зависел от области — финансировался напрямую из центра.

Ещё вспоминают о том, что, дескать, надо было провести всенародный референдум по вопросу принадлежности Крыма. Но это был вовсе не 1990-й, а всего лишь начало 50-х. И, если уж рассматривать вопросы нарушения конституции, то именно эту невинную передачу Крыма от одной республики другой, которая обернётся катастрофическими последствиями в судьбе отношений России и Украины спустя 60 лет, следовало бы считать наименьшими.

Ведь даже в сталинской «конституции победившего социализма» 1936 года были прописаны права человека на жизнь, неприкосновенность личности, жилища, тайну переписки, свободу слова, совести и печати. Эти права были дьявольским образом попраны тоталитарной властью.

Сегодня действия властей той эпохи (и действия тоталитарной модели власти, как таковой) к величайшему сожалению, оправдываются львиной частью современного российского общества, вопрошающего: «Почему «пьяный Хрущёв», с барского плеча отдавший Крым, не спросил мнения каждого русского на референдуме?».

Когда нас вообще о чём-то спрашивали, друзья? Быть может, на референдуме 1990 года, когда мы проголосовали (в большинстве своём) за сохранение СССР?

Но манит нас «сильная рука той эпохи», которой мы готовы ставить памятники по всей стране? Почему? Как так? Что за вопиющий русский парадокс?

Но такая у нас история.

И такие мы.